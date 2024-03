BBB 24: Davi agita web após insinuar que não conhece Juliette

Em conversa com Isabelle, Davi insinuou que não conhecia muito bem a vencedora do BBB 21, Juliette, e internautas questionaram fala de brother

Nesta quinta-feira, 7, Davi repercutiu nas redes sociais após insinuar, durante conversa com Isabelle, que não conhecia muito bem a vencedora do BBB 21, Juliette. Na conversa, ele se refere à paraibana como "Juliene" e é rapidamente corrigido pela amiga.

"Estava conversando com as meninas que estão no monstro. Estávamos fazendo a comparação. Elas falaram que tinha uma participante que ganhou o BBB 21, a Juliene", começou ele, que logo foi interrompido por Isabelle: "Juliette?". "Juliette, essa daí. Falavam que ela não ganhava nenhuma prova, e ganhou a última e ganhou o programa", continuou o brother.

Nas redes sociais, os fãs do reality show da Globo ficaram indignados com o episódio. "O cara fingindo que não conhece a JULIETTE", disse um. "Ué gente? Mas o próprio Davi disse que não conhecia a Juliette? A esposa e ele esqueceram de combinar as historias?", questionou outro.

Na sequência, resgataram um vídeo em que Mani, esposa de Davi, compartilhou que ambos guardaram dicas dadas pela cantora sobre o processo seletivo do BBB.

O Davi não sabia nem pronunciar o nome da Juliette, como se não conhecesse ela de jeito nenhum. Porém, a Mani, esposa dele, deixou claro que soube que ele iria para o BBB após ver a Juliette falando sobre o processo seletivo. Então, conhece ou não conhece? #BBB24pic.twitter.com/G4ede0zpSQ — JANIELSON (@euosodrac) March 7, 2024

Davi revela quando vai indicar Isabelle ao paredão

O brother Davi já está pensando no futuro do jogo no BBB 24, da Globo, e criou um plano envolvendo sua amiga Isabelle. Inclusive, ele contou quando poderá indicá-la direto ao paredão caso vença uma prova do líder.

Durante a festa desta madrugada, o rapaz contou que poderá indicar Isabelle ao paredão quando chegar ao Top 5 e estiver apenas os dois juntos com Matteus, Alane e Beatriz. Então, ele explicou sua decisão. "Eu estava pesando ali quarto. Se chegar no top 5 eu, Isabelle, Matteus, Alane e Bia, se eu ganhar o Líder, eu vou indicar Isabelle para o Paredão", disse ele.

Ela se surpreendeu com o ponto de vista dele, que defendeu sua opinião. "Uma forma de te proteger, eu vou te proteger porque sei que eles três vão em você. Eu vou falar para o Brasil: estou colocando ela no Paredão porque quero ver o pau quebrando entre eles. Eu separo a amizade de jogo. Eu sei que às vezes você acha que sou ansioso, mas quando você está pensando em ir com o cavalo, eu tenho uma carroça lá na frente", afirmou.

Logo depois, Davi fez vários elogios para a postura de Isabelle no jogo. "Você é dura na sua posição, fala e é isso, isso e isso. Olhando em seu olho, eu vejo que quando você fala uma coisa é isso e acabou. [...] Eu observo muito você, tenho ciúme de você, gosto de você, te admiro. Sou uma pessoa que sou muito seu amigo, faço questão da sua amizade, entendeu? Eu te admiro muito, tenho você às vezes como um exemplo para mim, mas às vezes o exemplo que tenho de você e quero tomar para mim, não consigo porque tenho que ser eu", declarou.

E completou: "Eu enxergo você uma pessoa boa. Seu olho é lindo, você é linda. Hoje você estava brincando no quarto falando assim: 'Cadê meu marido?'. O homem que tiver você tem a sorte grande na vida, ele tem uma mulher de caráter, que dá valor a pessoa. Te admiro, acho você madura, sincera, verdadeira...".