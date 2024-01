BBB 24: Confira como será a dinâmica da semana

Anjo autoimune e voto em duas pessoas: Tadeu Schmidt revela como será a semana no BBB 24

Como de costume, nesta quinta-feira, 18, Tadeu Schmidt anunciou como será a dinâmica da semana no Big Brother Brasil 24.

Antes do início da prova do líder, o apresentador do reality adiantou como serão os próximos dias dentro do programa.

A semana começa com a prova do líder. O vencedor deverá escolher 4 pessoas para ficar na zona de perigo do paredão com o 'Na Mira do Líder'.

Amanhã a tarde acontece a prova do Anjo, que será em dupla. Os dois vencedores estarão imunizados.

Já a noite, acontece a formação de um paredão triplo. A dupla de anjo deverá imunizar uma pessoa em consenso.

O líder empareda um participante direto. A casa deve votar em duas pessoas diferentes. Os dois mais votados completarão o paredão triplo da semana.