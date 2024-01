BBB24: Boninho dá spoiler e adianta detalhes sobre prova do líder

Boninho revelou alguns detalhes sobre como será a prova do líder de aqui a pouco no BBB 24

Boninho usou suas redes sociais na noite desta quinta-feira, 18, para dar alguns spoilers sobre a próxima Prova do Líder, que acontece daqui algumas horas dentro do Big Brother Brasil 24.

Em seus stories do Instagram, o diretor do reality global apareceu ao lado do cenário da prova e revelou que a quarta prova do líder não será de resistência e sim, de sorte.

"A prova começa nesse celular. Depois eles vão para uma prova de sorte".

A prova ainda contará com mais de uma etapa: "No final de tudo, um trio vai correr atrás das famosas moedinhas. Quem vai levar?", finalizou Boninho.