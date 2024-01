BBB24: Brothers definem duas sisters para mira do próximo paredão

Beatriz, Alane, Deniziane, Leidy Elin, Marcus Vinicius e Matteus definem a mira do próximo paredão no BBB 24

Dia de prova do líder, alguns brothers se reuniram na academia para montar estratégia para o próximo paredão no início da noite desta quinta-feira, 18, no Big Brother Brasil 24.

Beatriz, Alane, Deniziane, Leidy Elin, Marcus Vinicius e Matteus falaram sobre suas opções de voto. Os brothers apontaram alguns nomes e decidiram colocar Pitel ou Raquele na berlinda.

"Gente, então quem ganhou nesse rolê foi?", perguntou Leidy Elin. "Raquele e Pitel", afirma Deniziane. "Ai, gente, eu gosto muito da Raquele", rebate Beatriz. "Eu gosto também, mas o negócio é jogar e ela votou em mim", diz Marcus Vinicius.

"Vocês têm que pensar o seguinte: isso não é gostar ou não da pessoa. Se for um da gente, quem a gente tem mais chance de voltar, e quem está se mostrando mais aqui dentro", explica Deniziane. "Para ajudar vocês, eu vou na Raquele", indica Beatriz.