BBB 24: Com apoio dos aliados, Leidy Elin planeja enganar rivais sobre colar

Leidy Elin combinou com Fernanda, Pitel e Lucas Henrique o que vai contar para os brothers no Quarto do Líder sobre o Poder do Falso

O colar do Poder Falso encontrado por Giovanna Pitel segue rendendo assunto no Big Brother Brasil 24. Após Leidy Elin deixar alguns participantes preocupados por especular que a alagoense ganhou o objeto devido a uma votação do público, a sister pretende levar uma informação falsa para o Quarto do Líder.

Antes de subir para se preparar para a festa desta quarta-feira, 13, a trancista conversou com Fernanda, Pitel e Lucas Henrique no Quarto Gnomo, e incentivada pelos colegas, expôs o que vai contar para os integrantes do Quarto Fada, que estão VIP com Beatriz.

"Eu sou do VIP. Eles têm que me aturar", disparou Leidy. "Quem não vai poder subir? Davi e Alane", comentou Lucas, já que Davi saiu do VIP por causa do Castigo do Monstro e Alane não pode ser levada pela vendedora devido a consequência da prova do líder.

Pouco tempo depois, tocou o sinal chamando os VIPs para o Quarto da Líder, e a enquanto a tracista se prepara para sair, Fernanda e Pitel combinam com ela a mentira envolvendo o colar. "Bota lá mais uma minhoquinha. Planta umas sementes mais lá", incentivou Fernanda.

Leidy, então, revelou seu plano: "Eu acho que escutei ela [Pitel] falar com o Lucas, peguei ela terminando de falar, que ela vai mandar alguém para o Paredão", contou a sister.

Alane se desespera após Pitel ganhar colar

Após surgir boatos de que Pìtel ganhou o colar por causa de uma votação do público, Alane conversou com Davi e se mostrou preocupada. A bailarina começou questionando o motorista de aplicativo se ele estava sabendo da história, ele disse que sim.

"Conversando com as meninas aqui, com a Raquele, a Raquele falou que, tipo assim, teve uma votação quem fosse chamado lá fora, quem foi chamado lá fora foi você e a Pitel", contou ele. "Você acha que foi isso? Então me odeiam, Davi", desabafou ela, sobre supostamente não ter sido escolhida pelo público. Veja a conversa na íntegra!