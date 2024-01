BBB 24: Brothers começam a definir alvo em menos de 24 horas na casa

Mas já? Em menos de um dia na casa, alguns brothers já começaram a jogar e estão definindo possíveis alvos para o primeiro paredão do BBB 24

Nesta terça-feira, 09, cinco participantes do 'Big Brother Brasil' enfrentam uma prova de resistência em busca da liderança na primeira semana do programa. Durante a dinâmica, alguns deles utilizaram o tempo livre para começar a estratégia do jogo com possíveis alvos para o primeiro paredão, em menos de 24 horas desde o início do confinamento.

O merendeiro Maycon se tornou um dos principais focos devido a algumas falas consideradas preconceituosas. Durante a competição, o cozinheiro fez referência à prótese usada pelo atleta paralímpico Vinicius Rodrigues como "cotoco" em pelo menos duas ocasiões, uma expressão rechaçada por pessoas com deficiência.

Além de ser criticado nas redes sociais por essas e outras falas, uma das participantes, que resiste a prova e pode ganhar a liderança definiu o cozinheiro como alvo. Durante uma conversa com a atriz Alana, a fisioterapeuta Deniziane reforçou a necessidade dos confinados terem mais cuidado com o que dizem, especialmente após ouvirem os comentários de Maycon.

Deniziane falando que eles precisam tomar cuidado com o que falam, Alana questiona: “Maycon?” e ela responde que sim. #BBB24pic.twitter.com/scoGET3agu — Central Reality (@centralreality) January 9, 2024

Na sequência, Deniziane disse que se tivesse que votar em alguém para deixar a casa mais vigiada do Brasil, seria o cozinheiro. Por fim, ela e a atriz bateram o martelo e definiram Maycon como alvo no momento: “Eu percebi o jogo dele de persuasão errado. É inevitável, a gente vai formando opiniões, o jogo te posiciona”, elas disseram.

Alane e Deniziane comentam sobre a indicação do líder e concordam em votar no Maycon. #BBB24pic.twitter.com/7lvXMA4XWt — Central Reality (@centralreality) January 9, 2024

Maycon também já definiu seu alvo do momento e contou que votaria na vendedora Beatriz na primeira semana do programa. É importante lembrar que a votação para o primeiro paredão da nova edição do reality show acontece nesta terça-feira, 9, diferente das edições anteriores.

Maycon disse que Beatriz é uma das opções de voto dele nessa primeira semana. #BBB24pic.twitter.com/BzOqqIVUM2 — Central Reality (@centralreality) January 9, 2024

Vale mencionar que nas redes sociais, o nome do cozinheiro, que trabalha preparando refeições em escolas públicas, aparece atrelado às palavras "ranço" e "insuportável". As falas consideradas inconvenientes, o comportamento expansivo e a postura do brother já estão desagradando o público e gerando controvérsias.

Quem segue na prova de resistência?

Até o momento, apenas quatro participantes permanecem na prova de resistência, todos eles do grupo pipoca: o cozinheiro Maycon, o comissário Marcus Vinicius, o estudante Matteus, a fisioterapeuta Deniziane e a atriz Alane lutam pela liderança. Mas a dinâmica já ficou marcada por uma série de eventos marcantes; entenda o que aconteceu na primeira prova do BBB 24.