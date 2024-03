BBB 24: Boninho revela se Bia vai ser expulsa após tocar em Wesley Safadão

Em resposta a Sônia Abrão, o diretor do reality revelou se Bia infringiu alguma regra do programa na festa desta sexta-feira, 01

Beatriz, que já havia sido alertada pela produção do BBB 24 para não ultrapassar os limites durante os shows, encostou em Wesley Safadão durante o show na madrugada deste sábado, 01. Nas redes sociais, internautas questionaram se a sister será expulsa pelo comportamento, mas Boninho, o diretor do reality, negou a possibilidade de expulsão.

"Bia vai ser expulsa? Tomara que não! Ela tocou no Wesley Safadão durante a festa, quebrando o regulamento mais uma vez. Quero nem ver o resultado disso", disse Sônia Abrão.

Boninho respondeu nos comentários da publicação da apresentadora que Bia não infringiu nenhuma regra do programa. "Não. O que ela não pode é subir no palco. Se existe um separador, ele está no gramado, sem problemas ", disse o diretor. Durante a festa, Safadão desceu do palco e ficou com os brothers no gramado. Em um determinado momento, o cantor andou e o seguiu segurando no ombro do artista.

Nesta semana, a sister já havia recebido um aviso da equipe do BBB na apresentação de Xande de Pilares por subir no palco. Ela foi alertada para não subir mais no palco durante as festas e respeitar o limite entre os participantes e os cantores.

Nas redes sociais, espectadores criticaram a postura de Bia novamente e os termos 'Beatriz expulsa' e 'Bia expulsa' chegaram aos assuntos do momento no X, antigo Twitter. "A regra é clara: a produção avisou que a Bia não podia passar dos limites na festa para com os artistas, pois seria expulsa. Então que o senhor Boninho cumpra com sua palavra e mostre que pelo menos tem moral com o comando do programa", escreveu um usuário da plataforma.

Davi pede a expulsão de Wanessa

Na madrugada deste sábado, 2, Davi entrou no confessionário para pedir a expulsão de Wanessa Camargo do BBB 24. Isso porque o motorista de aplicativo foi acordado pela cantora com um tapa na perna. Ela pediu desculpas na hora e justificou que estava bêbada mas o rival perdeu o sono e pediu providências da produção. O baiano desceu e foi ao confessionário para falar com a produção. Segundo o jovem, ele foi denunciar para a produção do programa uma suposta agressão da cantora.