BBB 24: Bin Laden revela quem é seu alvo no programa

Bin Laden e seus aliados revelam quem está na mira de todo o grupo para ser o próximo emparedado do BBB 24

Mesmo antes de saber quem é o eliminado da semana no BBB 24, da Globo, o MC Bin Laden já tem certeza de quem é o seu alvo no próximo paredão do reality show. Em uma conversa na madrugada desta terça-feira, 19, ele revelou quem coloca direto na berlinda se vencer a próxima prova do líder.

Na academia, Fernanda perguntou para seus amigos: “Semana que vem é quem? Alegrete, então?”. E Pitel e Bin Laden concordaram com ela.

Então, Bin completa o seu pensamento: “Se eu pegar a liderança, eu ponho o Alegrete direto [no paredão]”. Por usa vez, Fernanda aconselhou: "Não conta com a sorte não. Não deixa esse menino ir para a (Prova) Bate e Volta não. Depois daquela ali, até parece que pegou o jeito de escolher número. E cada um tem que se apegar em alguma coisa. Tem que botar direto mesmo".

Pitel contou quem estaria em sua Mira do Líder: "Alane, Beatriz, Davi, Cunhã (Isabelle) e Matteus". Por fim, Fernanda revelou seus motivos para emparedar Matteus. "Me deu o Monstro, tinha outras pessoas, independente de Xepa, independente de VIP...", contou.

Giovanna confessa que ficou magoada com MC Bin Laden

Ainda durante a conversa, Giovanna confessou que ficou magoada com a atitude de Bin Laden. A nutricionista ainda relembrou uma briga entre o funkeiro e Michel, e disse que acabou envolvida na situação, já que era próxima dos dois.

"Eu tenho plena consciência de que sempre fui imparcial com isso e que fiz tudo que achei que fosse justo dentro do que estava vendo e ouvindo. Não tem como, você fala comigo: 'Não quero, não quero e não quero. A gente é adversário'. Beleza, então é você no seu canto, eu com você no seu canto e eu com Michel no canto dele. Pronto, não são duas Giovannas. É a mesma em duas situações diferentes, em dois polos diferentes [...]", explicou.

"Eu fiquei muito magoada, sim. Eu sei que você tem dias e dias e que ficar no seu canto. Eu também sempre respeitei isso, não ia perguntar sempre. Sempre que via que você estava um pouco mais aberto, mais conversando com outras pessoas, aí eu ia perguntar", acrescentou.

Giovanna ainda disse que achava que tinha "essa liberdade" com o cantor, e depois relembrou uma conversa entre eles. "Aquele dia na cozinha, nem sei falar, porque realmente eu não esperava aquilo, de jeito nenhum. De nenhuma pessoa, menos ainda de você", desabafou ela, ressaltando que mesmo com tudo que aconteceu entre eles, nunca voto no funkeiro durante a formação do paredão.