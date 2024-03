BBB 24: Bin Laden desabafa após atrito com Fernanda: 'Me senti um palhaço'

Emparedado da semana, MC Bin Laden revelou que não quer mais a amizade de Fernanda no BBB 24 após discutir com a sister no confinamento

Visivelmente chateado, MC Bin Laden fez um sincero desabafo sobre o desentendimento que teve com Fernanda no BBB 24, da Globo. Durante uma conversa com Lucas Henrique na madrugada desta segunda-feira, 5, o cantor afirmou ao brother que não quer mais manter amizade com a confeiteira no confinamento.

Ele, então, relatou como aconteceu o atrito com a, agora, ex-aliada de jogo. "A Fernanda saiu do quarto lá gritando", comentou Bin Laden. "Ela chegou aqui chateada, ela falou", revelou Lucas Henrique. "Ela chegou gritando comigo, e a Pitel me ameaçar falando que tem seis pessoas para ir no Sincerão... Pitel acha que eu tenho medo dela?", disparou o funkeiro.

"Como assim? Ela falou que tem seis pessoas para... São seis pessoas que vão amanhã", explicou Lucas, esclarecendo o comentário de Pitel. Bin, por sua vez, seguiu desabafando sobre a discussão com Fernanda.

"O meu erro está onde? De ter sido verdadeiro com a Fernanda. De ter falado: 'Fernanda, naquela hora eu joguei um verde porque eu não sabia se você estava confiando em mim'. Aí ela contou isso na frente das pessoas, da Leidy e da Giovanna, sendo que ela combinou que o que a gente conversa os outros não têm que saber. E eu falei: 'Fernanda, isso vai virar um assunto pessoal, não tem necessidade'. Aí ela foi e gritou comigo. Eu falei: 'Tá bom, deixa pra lá'. E ela saiu surtando", contou o artista.

E continuou: "Está de boa, só que eu não quero mais essa proximidade, não quero mais amizade, não quero mais conversa. Ela fica com a razão de que ela está certa. Esse 'bagulho' da Fernanda, ela ficou me cutucando, aí a Leidy começou a rir da minha cara, a Giovanna também. Me senti um palhaço", finalizou MC Bin Laden.

Vale lembrar que o brother enfrenta o 14º Paredão da edição ao lado de Leidy Elin, Matteus e Davi. O resultado da eliminação será anunciado por Tadeu Schmidt ao vivo na próxima terça-feira, 26, logo após a exibição de mais um capítulo do remake de 'Renascer'.

Bin Laden: "O que a Fernanda fez, se ela entende como certo, eu me senti desrespeitado, até porque a Leidy riu da minha cara e a Giovanna também... O que a Giovanna falou ali em cima, pai, sem maldade... mano, vou até deixar quieto o que ela falou ali pra não virar um bagulho,… pic.twitter.com/qg5KCOIyct — Central Reality #BBB24 (@centralreality) March 25, 2024

Fernanda rompe aliança após discutir com MC Bin Laden

Na madrugada desta segunda-feira, 25, Fernanda rompeu mais uma aliança no Big Brother Brasil 24. Depois de discutir com Pitel, a confeiteira decidiu que também era o momento de colocar um ponto final na sua amizade com outro brother: MC Bin Laden. Após uma intensa discussão com o funkeiro, ela mandou um 'chega pra lá' e avisou que 'acabou'.

Enquanto conversavam após a votação que colocou o cantor de funk no paredão, Fernanda relembrou uma história. Giovanna e Leidy, que estavam ouvindo o assunto, começaram a rir. No entanto, Bin não achou graça na história e pediu que ela parasse de contar: "Se for virar uma parada deselegante, melhor nem conversar", disparou.

Giovanna perdeu a paciência e rebateu o cantor: "P*ta que pariu, conversa, fala logo", disparou. Fernanda também não gostou do tom de seu aliado. Confira!