BBB 24: Beatriz fala sobre tentativa de aproximação de Davi: "Entendi a jogada"

"Não vou abaixar a cabeça", dispara Beatriz em conversa com Alane sobre Davi estar tentando se aproximar dela após briga no Sincerão

Na noite desta quinta-feira, 11, Beatriz conversou com Alane sobre Davi estar tentando se aproximar dela após eles terem discutido durante o Sincerão da última segunda-feira, 8. Na ocasião, o motorista de aplicativo chamou a sister de egoísta, e ela não gostou.

As duas estavam na área externa da casa do Big Brother Brasil 24 quando o baiano chega e pergunta se a vendedora do Brás quer comer. Ela responde que não e o brother volta para a casa. "Não vai comer nada agora?", questiona ele. "Não, obrigada", diz ela.

Alane, então, comenta a atitude do colega de confinamento. "Ele está tentando, né? Se aproximar", observa ela. "Eu estou falando com ele normal, porque até, enfim, não é comigo, mas a partir do momento que ele chegar pra falar de ti, eu não ia dar abertura", acrescentou a paraense.

Beatriz agradece a amiga. "Ô, Alane. Obrigada, viu?", fala a sister."De coração, mesmo. Até porque eu não sou porta-voz, sabe?", explica a bailarina. "Está certa", ressalta a vendedora. "E ele sabe muito bem que eu vou te defender. Mas, ele está tentando bastante, né? Interação...", comenta Alane.

Em seguida, a paulista fala sobre essa atitude de Davi ser uma jogada. "Mas sabe o que é isso aí? Eu entendi tudo, a jogada dele. Isso daí é pra tentar abafar o argumento dele. O argumento dele ficar por cima: 'Ah a Bia aceitou o que eu falei. Tá vendo que a Bia é isso mesmo que eu falei? Porque a Bia abaixou a cabeça', só que por eu saber quem eu sou Alane, eu não vou abaixar a cabeça. Eu já entendi muito bem. Eu tenho uma cópia parecida na minha casa. Eu já entendi a jogada dele", afirmou ela.

Beatriz se irrita e abandona brincadeira com brothers

Mais cedo, os cinco participantes que permanecem no BBB 24 decidiram brincar entre si para descontrair. No entanto, Beatriz não estava se divertindo nem um pouco com a brincadeira e acabou se irritando com os outros brothers.

Nesta tarde de quinta-feira, 11, o top 5 decidiu brincar de bola na área externa da casa, mas ninguém passava a bola para Bia na brincadeira. Chateada, a vendedora do Brás decidiu abandonar o jogo e saiu irritada no meio da partida. Saiba mais!