BBB 24: Beatriz e Davi podem atingir limite e enfrentar empate na Prova do Líder

Beatriz e Davi mantêm disputa acirrada na Prova do Líder e podem estar prestes a alcançar o primeiro empate no BBB 24; entenda o que acontece

Na tarde desta sexta-feira, 8, Beatriz e Davi continuam firmes na disputa pela liderança do Big Brother Brasil 24. Mas enquanto os confinados enfrentam a resistência na Prova do Líder, a produção do programa já considera a possibilidade de um empate entre eles. Os brothers podem estar prestes a atingir o limite estipulado e enfrentar um desafio de ‘mata-mata’.

Anteriormente, as provas do reality show da Globo não tinham um limite estabelecido, resultando em momentos tensos entre alguns participantes. Um exemplo disso são Ana Clara e Kaysar, que detêm o recorde da prova mais longa da história, permanecendo 42 horas e 58 minutos em uma disputa e empataram a pedido da produção.

No entanto, tudo mudou nesta edição e a emissora começou a estipular um limite para as provas. Conforme explicado por Tadeu Schmidt antes do início das provas, os brothers podem enfrentar a resistência até o ao vivo do dia seguinte, momento em que um possível empate será considerado e eles enfrentarão uma nova prova.

“Amanhã, durante o programa ao vivo, se ainda tiver alguém na prova, a gente vai fazer um desempate semelhante a uma Prova Bate e Volta”, disse o apresentador do programa global. Até o momento, nenhum confinado da edição precisou passar pelo desempate, mas Beatriz e Davi podem estar prestes a estrear a novidade.

Davi e Beatriz completam 14 horas de resistência enquanto cantam um louvor. #BBB24pic.twitter.com/gd0aOGRgnL — Central Reality #BBB24 (@centralreality) March 8, 2024

É importante mencionar que a vendedora e o motorista de aplicativo não estão cientes da possibilidade de empate, pois essa informação foi divulgada apenas para o público. Portanto, eles continuam firmes na resistência, que consiste em permanecer abraçados em um hot dog sob um carrossel que envia uma série de desafios, como mudanças climáticas.

Davi faz perguntas para Beatriz:

A prova de resistência em busca do cargo de líder da semana segue com força total no BBB 24, da Globo. No início da tarde desta sexta-feira, 8, a competição completou 13 horas de duração e apenas Davi e Beatriz continuam na disputa. Inclusive, ele tenta fazer com que a sister desista da prova. Para isso, ele faz perguntas para ver se ela aceita ceder a liderança para ele.

Davi perguntou para Bia: “Não vai ir dormir?”. E ela rebateu: “Vai você, oxe”. Em outro momento, ele perguntou: “E aí, Bia? Tá bem”. Ela respondeu que sim, e ele completou: “Tá mesmo? Qualquer coisa, não se preocupe não”, disse o motorista. Além disso, os confinados já conversaram sobre quem pretendem indicar ao paredão caso conquistem a liderança.