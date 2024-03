BBB 24: Astrólogo que antecipou expulsão de Wanessa revela vencedor do reality

Quem é o grande campeão do BBB 24? Vidente e astrólogo Val Couto revela vencedor após acertar expulsão de Wanessa Camargo

A pedido da CARAS Brasil, Val Couto, astrólogo e vidente conhecido por fazer previsões sobre a vida dos famosos, antecipou que um participante poderia ser expulso do Big Brother Brasil 24 há algumas semanas. Após acertar sua previsão sobre o destino de Wanessa Camargo, ele revelou quem deve ser o grande vencedor desta edição.

Antes da expulsão da cantora, Val confirmou que ela poderia deixar o programa global de forma marcante e negativa: “A Wanessa vai deixar o programa com repúdio muito grande do pessoal daqui de fora. Uma imagem da qual ela não queria para ela, é algo que ela não gostaria para ela, algo que vai vir ligado à carreira da Wanessa”, disse o vidente.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

Em conversa com o jornalista Gabriel Perline, Couto também mencionou que Wanessa se envolveria em uma confusão com um homem e que teria muitos gritos. Alguns dias após a discussão, ela seria eliminada de forma compulsória: "Logo depois desse surto, dias depois, vejo ela sendo expulsa por esse mesmo homem”, o astrólogo revelou.

Na mesma entrevista, Val ainda analisou quem seria o grande vencedor do reality show: "Na minha primeira previsão que fiz, eu disse que quem levaria esse Big Brother era uma pessoa de cor, de cor negra. Era o que as cartas me mostravam. E eu confirmo pra ti: se ele [Davi] não desistir, não apertar o botão, e nada mudar”, o astrólogo apontou.

No dia 20 de fevereiro, eu e @arthuraiquemeda entrevistamos o vidente Val Couto em nosso podcast. E há exatos 12 DIAS ele previu a EXPULSÃO de Wanessa Camargo do #BBB24. Tô até arrepiado aqui pic.twitter.com/j8tSA2vebq — Gabriel Perline (@GabPerline) March 3, 2024

No entanto, ele ainda fez algumas ressalvas sobre o futuro de Davi: “Porque na nossa vida tudo muda muito rápido e constantemente o universo nos dá aquilo que você pede, Se ele continuar lá, com a força que ele tem, ele tem tudo pra ser o grande vitorioso", Couto adiantou que o motorista de aplicativo deve se tornar o novo eleito do Brasil.

Quem deve sair no próximo paredão?

Atualmente, Davi está disputando uma vaga para continuar na casa mais vigiada do Brasil ao lado de Michel e Alane. Apesar de não fazer uma previsão específica sobre a berlinda, Val Couto entregou que o professor de geografia poderia estar com os dias contados no reality show da Globo, há duas semanas, assim como MC Bin Laden.

“Tem fim de jogo para um deles, e próximo. E o engraçado é que está dando desistência. Está dando desistência para o garoto, para o Michel. Porque saiu a carta do caixão, que fala de fim de ciclo, mas não é morte, porque morte sairia na primeira (carta). Então, está dando fim de ciclo, de jogo para ele”; saiba mais detalhes sobre as previsões de Val Couto.