BBB 24: Após briga, adm de Michel diz que Davi foi gordofóbico e adm rebate

Adm de Michel e Davi trocam farpas após brothers discutirem no BBB 24

A discussão entre Davi e Michel desta terça-feira, 6, no Big Brother Brasil foi estendida para fora da casa.

Os dois se desentenderam durante a dinâmica em grupo que aconteceu durante a tarde. Horas depois, os adms também se desentenderam aqui fora.

O administrador do perfil de Michel disse que Davi foi gordofóbico. "Vamos adivinhar, ser gordofóbico agora também virou gíria?", escreveram.

Pouco depois, o perfil oficial do motorista de aplicativo rebateu a acusação: "Engraçado que o Adm é o reflexo do participante com mentiras e falsas acusações, não é mesmo? Anotado".

Como foi a briga

Os participantes do reality show se reuniram para realizar uma ação do programa, e os dois brothers acabaram se desentendendo por conta de uma fala direcionada à Raquele.

"Quando falei com a Raquele aqui e você já falou assim: 'Ela não vai conseguir, ela vai conseguir'", disse Davi. "É porque ela quer fazer. Por isso que eu falei", respondeu Michel. "Eu sei e você tá se incomodando? Eu tô falando com ela, não tô falando com você", rebateu o motorista de aplicativo.

"Eu tenho que ficar calado? Entendi", questionou o brother. "Mas eu tô falando com ela, não falei com você, entenda como você quiser", retrucou ele. "Ok", falou o professor de Geografia. "Claro que é ok", comentou Davi.

Em seguida, Michel tentou se explicar: "Eu só falei 'deixa ela fazer', porque ela pediu para fazer", disse ele. "Mas eu falei com ela, não falei com você", respondeu o motorista de aplicativo. "Mas a gente não é um grupo? Não está decidindo em grupo? Nós somos o grupo de verde e eu vou dar opinião", justificou o rapaz.