BBB 24: Alane vence a Prova Bate e Volta e se livra do paredão

Alane disputou a prova Bate e Volta com Leidy Elin e Matteus, mas levou a melhor e se livrou da berlinda

Alane venceu a Prova Bate e Volta e se livrou do paredão quádruplo formado na noite deste domingo, 24, no Big Brother Brasil 24.

A prova aconteceu em 3 fases: o momento da compra (com números de 1 a 10), o cadastro (com números de 11 a 20) e o prêmio (números de 21 a 30).

Quem encontrasse o card com a salsicha na primeira fase, poderia jogar duas vezes seguidas na segunda fase. Alane encontrou o card, mas como acertou o número em sua primeira tentativa, nem utilizou o bônus.

Na terceira e última fase, a bailarina encontrou o número 21 primeiro e se livrou do paredão. Além de se livrar da berlinda, ela ainda ganhou um almoço com acompanhante dentro da casa do BBB e R$100 mil.