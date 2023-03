BBB 23: Veja como foi discurso de Tadeu Schmidt na eliminação de Fred

Tadeu Schmidt destaca as características de Fred e Domitila no discurso de eliminação antes da saída do brother do BBB 23

O apresentador Tadeu Schmidt anunciou a eliminação de Fred do BBB 23, da Globo, na noite desta terça-feira, 21, com 50,23% dos votos do público. O rapaz enfrentou o décimo paredão contra Domitila e Gabriel Santana. Antes de revelar o nome do eliminado, o comunicador fez um discurso para destacar as características de Fred e Domitila, que foram rivais ao longo do reality show .

Confira o que Tadeu Schmidt disse no discurso antes da eliminação de Fred:

“Chegou a hora, quando eu terminar, seremos 9. Eu não gosto muito dessa coisa de dispensar alguém não, mas hoje é obrigatório. Aqui temos um confronto direto claríssimo. Então, Gabriel, você não vai se importar se eu disser que esse paredão é Fred versus Domitila, né? Relaxa aí e assiste ao confronto final desse duelo. Domitila versus Fred – a reedição do Quarto Branco. Como se mais uma vez se ouvisse nessa sala: 'bora, Fredinho'. Quantas vezes bateram de frente em Jogos da Discórdia, votações, mas, sobretudo, no Quarto Branco. Quanta coisa foi vivida dentro daquele carro. E agora chegam a esse round final bem machucados. Domitila no terceiro paredão seguido, quinto no total e seriam sete se não tivesse se salvado outras duas vezes. Claro que cansa ficar toda hora nessa pressão. Fred levou um golpe duríssimo na última semana. Em 48 horas, perdeu as três pessoas mais próximas".

"Tem gente que acha que a essa altura do BBB, no Top 10, o jogo já está definido, já tem um favorito que não perde mais. Deixa eu esclarecer uma coisa aqui com todas as letras: o BBB 23 não tem um favorito! O jogo está aberto. O que vocês todos fizeram até aqui é claro que conta, mas tudo pode mudar a cada dia. Lembra que eu falei há uma semana como o BBB é dinâmico? Esse BBB, o 23, talvez seja o mais dinâmico da história. Conta muito o que vocês fazem a cada nova situação, todos vocês. Quer se esconder, está feliz com o Top 10? Parabéns, é só isso que você vai ter. Quer vencer? Faça por onde e aguente o tranco. Não dá para fraquejar a cada golpe. E vocês todos vão receber novos golpes. Quer marcar essa edição? Aí precisa de algo mais".

"E Fred e Domitila não passaram em branco. Não dá para pensar em BBB 23 e não lembrar dessa mulher linda, com esse rostinho sardento, cara de menina sapeca, com esse ar de bruxinha, de alma hippie, com pensamentos transcendentais, sonhos premonitórios, energias, sinais, sensações, constelações, tem sempre à mão uma frase tão inesperada quanto marcante. 'Ela tem óvulos para isso!'. E, às vezes, basta o olhar ou o gesto para todo mundo ver que essa moça é diferente, ela é especial. Não veio aqui para entreter ninguém. A favela venceu. Também não dá para pensar no BBB 23 e não falar desse cara, já tinha um sucesso danado! E se jogou nessa aventura, e como se jogou. Revelou um Fred que ninguém conhecia, nem ele. O cara mais da paz lá fora, aqui dentro bateu no peito, olhos arregalados e chamou para a briga. O cara mais gente boa virou certeza de paredão aí dentro. Dá para entender porque faz tanto sucesso na vida, carismático, talentoso, simpático, inteligente pra caramba. Sem fazer esforço, reuniu um exército em torno de si. Sem pedir patente, é visto por todos como general".

"E aí, como fica, ele ou ela? Ela apertou o botão misterioso, ele não quis atender o Big Fone. Ele ganhou provas, ela só na sorte do bate-volta. Ela não foge da briga de jeito nenhum, ele varia, às vezes briga com toda a força, às vezes faz toda a força para não brigar. Quando ele achou que estava sendo mais generoso, é que foi visto como o mais incoerente pela casa. Quando ela achou que estava fazendo o seu ataque mais poderoso, é que estava dando mais munição para o contra ataque. Ela não percebeu quando foi sem noção. Ele não percebeu quando foi arrogante. O round final desse duelo foi decidido nos últimos instantes, por diferença mínima. Qual é o agradecimento da noite: gratiluz ou obrigado, Brasólho? Quem sai hoje é você, Fred", finalizou.