BBB 23 tem cinco participantes LGBTs na edição; confira

23ª edição do BBB traz cinco participantes da comunidade LGBTQIA+

A cada edição que passa o Big Brother Brasilbusca incluir mais diversidade nos confinados da casa mais vigiada do país, para ganhar mais representatividade com o público fiel e os fãs. Na 23ª edição do reality, a casa conta com membros da comunidade LGBTQIA+, apesar de não ter nenhuma pessoa transexual ou lésbica, o elenco do ano de 2023 conta com bissexuais e gays.

Aline Wirley (41) é bissexual. A ex-integrante do grupo Rouge vive um relacionamento aberto com o marido, o ator Igor Rickli (39), que também se reconheceu como bissexual, com quem é casada há cerca de oito anos. Juntos, eles são pais de Antonio, e moram em uma mansão localizada no meio da Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro.

O integrante do grupo pipoca Bruno Nogueira (32), chamado na casa de Bruno Gaga, se identifica como gay. O atendente de farmácia, natural de São José da Laje, cidade de Alagoas, contou que deixou de ser uma pessoa reprimida e passou a se descobrir após ouvir as músicas da cantora pop Lady Gaga, que rendeu seu apelido.

Outro camarote LGBT é o apresentador e médico Fred Nicácio (35). Parte dos cinco fabulosos do reality Queer Eye, da Netflix, ele é casado com o dentista Fabio Gelonese, com quem também vive um relacionamento aberto, assim como Aline. O influenciador digital, natural de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, se identifica como gay.

Além dele, o ator Gabriel Santana (23) também se identifica como parte da comunidade LGBTQIA+. Ele é bissexual e fala abertamente do assunto na casa mais vigiada do Brasil. Conhecido por interpretar Mosca, um dos protagonistas do remake de Chiquititas, do SBT, ele já beijou Nicácio logo na primeira festa da 23ª edição do programa.

Por fim, a integrante do grupo Pipoca, Sarah Aline (25) se assumiu bissexual. Natural de Osasco, cidade do estado de São Paulo, ela contou que a religião fez parte da sua vida, porém, decidiu romper com a igreja ao se apaixonar por uma menina. Hoje, ela é psicóloga e analista de diversidade.