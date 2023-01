BBB 23: Após treta do fio dental, Cara de Sapato e Paula mudam de quarto

Cara de Sapato e Paula decidiram deixar o Quarto deserto um dia após o atleta se irritar com a brincadeira do fio dental

Nesta quinta-feira, 26, Cara de Sapato e Paula finalmente resolveram se mudar do Quarto Deserto do BBB 23. O atleta, aliás, já estava pensando em fazer a troca de cômodo desde essa última quarta-feira, 25, após a treta do fio dental.

Os dois brothers arrumaram suas malas e foram para o Quarto Fundo do Mar, e o lutar alegou que decidiu tomar a decisão pois o ambiente estava muito cheio e barulhento, já que algumas pessoas estão dormindo no chão. O local, inclusive, pode ficar ainda mais apertado após a volta de Bruna Griphao e Larissa Santos, que por enquanto estão no Quarto do Líder.

Cara de Sapato, vale lembrar, não gostou nada da pegadinha que fizeram com ele. Os brothers deixaram pedaços de fio dental jogados no banheiro da casa, como uma forma de pregar peça no lutador de MMA, que é muito organizado.

"Se eu tivesse ido dormir sabendo que era resenha... eu não sabia que era resenha", disse ele, deixando claro que chegou a perguntar se era alguma brincadeira, por isso, acabou se desentendendo com Amanda.

Durante a festa das líderes, a sister decidiu conversar com o colega, e eles fizeram as pazes. A médica chamou o lutador para tirar uma foto, depois deu um beijo no pescoço do brother e se declarou: "Gosto muito de você, cara!", disse ela. "Eu também, muito. O que eu falei é muito verdade", respondeu ele.

