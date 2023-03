BBB 23: Sister arremata Poder Curinga da semana e poderá indicar alguém ao paredão

Na manhã desta sexta-feira, na casa do BBB 23, Amanda ganhou o Poder Reverso e poderá mandar um dos brothers menos votados da casa para o paredão

Na manhã desta sexta-feira, 24, uma sister ganhou o Poder Curinga da semana na casa do BBB 23 e terá uma grande oportunidade do jogo nas mãos!

A médica Amanda (32) conquistou o Poder Reverso, que lhe dará o direito de mandar outro participante do reality show comandado por Tadeu Schmidt (48) direto para o paredão formado no próximo domingo, Porém, a sister só poderá indicar um dos confinados menos votados da casa.

"O dono do Poder Curinga vai mandar para o Paredão alguém entre os menos votados pela casa. Por exemplo, três pessoas não receberam nenhum voto, o Curinga vai mandar um dos três ao Paredão. E se o Curinga estiver ele próprio, sozinho, na condição de menos votado... Digamos, só ele não recebeu voto, aí ele vai pro segundo nível com menos votos e escolhe entre as pessoas que receberam um voto, por exemplo", explicou Tadeu Schmidt recentemente para o público ao contar sobre a dinâmica da semana na casa.

Seguindo as regras do programa, na dinâmica da semana, os participantes disputam a Prova do Anjo no sábado, 25, e participarão de uma ação do Globoplay, que acontecerá às 19h e vai interferir na formação da berlinda.

No domingo, 26, um paredão triplo será formado deste modo: o Anjo é autoimune, a líder Sarah Aline indica uma pessoa. O vencedor da ação do Globoplay vai vetar alguém da casa de dar o seu voto. Então, a casa faz a votação. O Poder Curinga dará o direito do seu dono mandar alguém para o paredão. Porém, a pessoa terá que escolher alguém entre os menos votados pela casa, exceto ele. Caso ninguém compre o poder, caberá ao líder essa decisão. Na sequência, o indicado pelo dono do Poder Curinga dará o contragolpe. Por fim, os emparedados disputam a prova Bate-volta.

Na área externa da casa do BBB 23, Larissa (24) comentou com os brothers sobre não ter reconhecido Paula (28) após harmonização facial em uma foto durante sua participação no programa Mais Você, da Globo.

Na madrugada desta sexta-feira, 24, a professora de Educação Física falou da mudança de visual da biomédica. "Não fiz nada de estética iguais as meninas já fizeram", disse a sister. "A Paulinha tá outra pessoa?", questionou Bruna Griphao, que já tinha ouvido um comentário de Fred Nicácio.

Larissa ainda contou para Ricardo Alface (30) sobre o recado que Paula pediu para dar a ele. "Ela mandou recado pra você, que a tua irmã e o irmão dela são amigos e que ela te ama", revelou a sister. "É real mesmo?", questionou ele.

