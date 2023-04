BBB 23: Sarah Aline se surpreende com alerta da produção: "Esqueci"

A sister Sarah Aline ficou surpresa ao receber um alerta da produção do BBB 23 enquanto conversava à beira da piscina

Sarah Aline decidiu se sentar ao lado de Fred Nicácio e Cezar Black, que estavam conversando à beira da piscina, na área externa do BBB 23.

A sister começou a falar sobre o tempo e depois relembrou a festa da líder Aline Wirley, que aconteceu na noite desta última quarta-feira, 5.

Enquanto falava com os colegas de confinamento, a psicóloga acabou sendo interrompida por um alerta da produção do reality show da TV Globo, isso porque ela acabou saindo da casa sem seu microfone.

Ao receber o alerta, Sarah imediatamente passou a mão em seu pescoço e ficou surpresa com seu esquecimento. Além disso, ela confessou que não fazia ideia onde tinha deixado seu microfone.

"Meu Deus, eu esqueci. Oxe, mas onde é que tá?", disse ela, que em seguida entrou na casa e foi para o quarto Fundo do Mar buscar o objeto para continuar a conversa com os amigos.

Sonho macabro

Na tarde desta quinta-feira, 6, Ricardo assustou Sarah Aline ao revelar que sonhou com o ex-atendente de farmácia Bruno Nogueira, mais conhecido como Gaga, que desistiu do confinamento do Big Brother Brasil 23.

Alface contou que teria visto o ex-colega de confinamento na casa mais vigiada do país de uma forma diferente, e, por conta disso, acordou bastante assustado. "Como se ele estivesse morto", revelou o biomédico para sua affair.

"O Tadeu [Schmidt] conversava com ele para acalmar ele, falava: 'Agora você pode partir, fica tranquilo'. Do nada quando eu olhava para o Gaga ele se transformava, ficava bem feliz, vinha na minha direção e sumia", acrescentou ele.

