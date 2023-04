BBB23: Ricardo tem sonho macabro e assusta Sarah Aline

Biomédico Ricardo Alface assusta psicóloga Sarah Aline com sonho bizarro no BBB 23

Na tarde desta quinta-feira, 6, o biomédico Ricardo Alface assustou sua namorada, a psicóloga Sarah Aline, ao revelar que sonhou com o ex-atendente de farmácia Bruno Nogueira, mais conhecido como Gaga, que desistiu do confinamento do Big Brother Brasil 23.

Alface contou que teria visto o ex-colega de confinamento na casa mais vigiada do país de uma fora diferente, e, por conta disso, acordou bastante assustado. “Como se ele estivesse morto”, revelou o biomédico para sua affair.

Enquanto o casal conversava, ainda com bastante sono depois da festa da líder Aline Wirley, Ricardo sentou ao lado da psicóloga para contar o que sonhou. “O Tadeu [Schmidt] conversava com ele para acalmar ele, falava: 'Agora você pode partir, fica tranquilo'. Do nada quando eu olhava para o Gaga ele se transformava, ficava bem feliz, vinha na minha direção e sumia”, contou o biomédico.

“Que isso?”, respondeu Sarah. “Era como se ele tivesse morrido, como se estivesse morto”, continuou a contar o biomédico. “O Tadeu falou: ‘Se você não quiser partir, você pode ficar aqui para ser um dummy’”, completou Ricardo.

Fred Nicácio analisa possibilidades do Paredão: 'Duas delas com a Domitila'

Na área externa da casa, Fred Nicácio, Sarah Aline e Cezar conversam sobre a formação do próximo Paredão. O médico observa que ele e seus aliados precisam indicar três sisters do Grupo Deserto para a berlinda: "A gente precisa entender que a gente precisa colocar três delas. A gente tem que conseguir uma sacada de colocar três delas no Paredão".

Sarah Aline ouve em silêncio o médico e fica pensativa. Black, então, pensa que somente vão conseguir esse feito com uma liderança, juntando os votos deles com o voto de Ricardo e se elas não voltarem do Bate-Volta: "Aí, a chance é essa". Nicácio analisa também outra opção do Grupo Fundo do Mar: "Ou pelo menos assim: duas delas com a Domitila. Se elas forem na Domi a gente tem que conseguir botar a Amanda, a Aline ou se elas forem em mim".

