BBB 23: Sarah Aline desabafa após passar mal: 'Dor no peito'

Sarah Aline explica sua reação de passar mal ao ver a Casa do Reencontro na repescagem do BBB 23: 'Descarga emocional gigantesca'

A sister Sarah Aline passou mal na noite de quarta-feira, 22, ao ver as imagens dos ex-BBBs reunidos na Casa do Reencontro do BBB 23, que é onde acontece a repescagem do programa. Agora, na manhã desta quinta-feira, 23, ela usou o espaço do Raio-X para desabafar sobre o que aconteceu.

Sarah contou que ficou confusa ao ver que algum ex-BBB pode voltar em breve e não conseguiu segurar a emoção. “Eu estou maluca nesta casa, mas estou bem. Ontem tivemos um vídeo, abriu ali sem som nem nada. Todo mundo dentro de um cubículo e aí... Né gente, quem nunca deu um leve surtinho? Uma leve confusão? Fiquei com uma descarga emocional gigantesca, muita coisa para absorver na minha cabeça, desespero, vou chorar, chorei horrores, dor no peito, palpitação. Uma loucura. Mas estou bem, fiquei bem. A única questão é que a gente fica 'o que está acontecendo?'”, contou ela.

Sarah não foi a única que falou da Casa do Reencontro no Raio-X. Ricardo também comentou sobre a repescagem do BBB 23. “A gente teve umas 'visões' aí na casa onde estavam os eliminados provavelmente em outro BBB fora daqui da casa. Talves, peloque a gente viu, pode entrar mais um participante aqui. Quem saiu vai retornar... mas pode vim. Pode vim! Vai ter game do mesmo jeito. O jogo não pode parar”, afirmou.

Por sua vez, Domitila comentou sobre o quanto o jogo do Big Brother Brasil é imprevisível. “Vocês são babado. Como vocês ficam sabendo do que está acontecendo na outra casa e não mandam nenhum balão e nenhuma energia? Eu estava esperando por tudo, mas essa... O Big Boss realmente... Sem palavras”, comentou.

Raio x da Sarinha 23/03 💅🏿✨



“Espero que vocês estejam bem, eu tô MALUCA…mas eu tô tipo mano vamo embora, não sei o que vai acontecer, mas vamo fazer acontecer” 🔥 #TeamSaraline#BBB23



🎥 Reprodução: Globoplay pic.twitter.com/rQHGwpVyPj — Sarah Aline 💅🏿 (@saa_aline) March 23, 2023

Sarah Aline e Ricardo agitam o edredom no BBB 23

Na madrugada desta sexta-feira, 23, o clima de romance tomou conta de Sarah Aline e Ricardo. Os dois foram flagrados pela câmera do reality show enquanto agitavam o edredom no quarto Fundo do Mar.

Os dois foram dormir juntos e trocaram carinhos ousados embaixo do edredom enquanto os outros colegas de confinamento estavam dormindo.