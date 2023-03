BBB 23: Sarah Aline e Ricardo agitam o edredom na madrugada

Sarah Aline e Ricardo trocam carinhos e agitam o edredom após a festa da líder Bruna Griphao no BBB 23

Na madrugada desta sexta-feira, 23, o clima de romance tomou conta de Sarah Aline e Ricardo. Os dois foram flagrados pela câmera do reality show enquanto agitavam o edredom no quarto Fundo do Mar.

Os dois foram dormir juntos e trocaram carinhos ousados embaixo do edredom enquanto os outros colegas de confinamento estavam dormindo.

Nesta semana, Ricardo se declarou para Sarah ao cantar uma música da banda Tribalistas. “Você é assim, um sonho para mim, e quando eu não te vejo, eu penso em você...”, afirmou ele. E ela respondeu: “Tem duas semanas que a gente beijou na boca, sabia? Tava pensando nisso real, tem duas semanas”.

Então, ele brincou: “Dois anos?”. E ela concordou. “Você é lindo. Lindo e chato”, brincou ela.

Bruna desabafa: ‘Senti algumas coisas negativas’

Bruna e Domitila Barros tiveram um encontro especial na noite da última segunda-feira, 20. Mas o prato principal foi a torta de climão, já que as duas precisaram discutir os atritos da relação. Na manhã desta terça-feira, 21, a loira abriu o jogo e revelou quais foram suas impressões após a intensa conversa que teve com a ativista.

Durante o Raio-X, Bruna surgiu tranquila e relatou a noite diferenciada acompanhada da rival: "Ontem foi Jogo da Discórdia, foi uma dinâmica que a gente não estava esperando. E, como a gente sempre fala aqui dentro, se fosse roteirizado, não seria tão perfeito. Acabou jantando eu e Domitila", a loira explicou que se surpreendeu com a dinâmica.

Para surpresa de todos, Bruna também destacou que a conversa não foi de todo mal: "A gente acabou estendendo uma conversa do Jogo da Discórdia. Por coincidência, destino, Deus, universo, pelo que vocês prefiram acreditar. E foi uma conversa... não vou dizer 'incrivelmente boa', mas acho que foi uma conversa necessária”, pontuou.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!