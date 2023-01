BBB 23: Saiba quanto MC Guimê gastou para retocar mais de 100 tatuagens antes do programa

Cantor, MC Guimê precisou de seis tatuadores para fazer o trabalho todo em um dia

MCGuimê, participante do grupo Camarote da 23ª edição do Big Brother Brasil, aproveitou os momentos antes de ser levado para o confinamento e retocou suas tatuagens. O cantor possui mais de 100 desenhos pelo corpo e precisou do trabalho de seis tatuadores ao mesmo tempo para dar conta do processo, que deveria durar um dia.

A reforma completa, feito pelo músico, pode chegar a custar R$ 60 mil. Segundo o tatuador Adão Rosa, o processo não foi tão dolorido, já que eles aplicaram um creme anestésico sob o corpo do artista, que tem tatuagens até nas pálpebras dos olhos.

"Nós ficamos em seis tatuadores, ao mesmo tempo, a gente tem uma pomada anestésica, que chamo de creme mágico que desenvolvi a fórmula, então é possível fazer isso com ele suportando a dor. Ele falou pra mim que tinha que arrumar as tatuagens o mais rápido possível antes de entrar no Big Brother", disse, em entrevista ao site Gshow.

Além dos retoques, o marido da cantora Lexa também decidiu trocar uma tatuagem. Ele optou por cobrir uma caveira que tinha desenhado na barriga pela imagem de um leão. "Pegamos um dia reformando todas as tatuagens que ele tem na parte da frente, no rosto e a mão dele", completou o profissional.

Rosa ainda disse que o cantor não precisou desembolsar R$ 1 se quer para o trabalho. Eles fizeram uma espécie de permuta, que é um tipo de acordo, já que o tatuador trabalha com o funkeiro há 11 anos, sendo um cliente fiel. "[Mas] podemos dizer que ele gastaria em torno de R$ 60 mil para reformar todas as tatuagens porque foram seis tatuadores."

O profissional ainda falou que os tatuadores relutaram em retocar a inusitada tatuagem nas pálpebras do artista, com medo de atingir a região dos olhos. "Eu não queria tatuar porque nunca tinha tatuado e a pele é muito fina, corre muito risco ali, se você afundar um milímetro mais a agulha, pega ali no globo ocular, é bem difícil de fazer, fiquei muito nervoso no dia, não queria fazer e ele insistiu, queria muito, essa foi a tatuagem mais inusitada."