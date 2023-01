BBB 23: Lexa reage após declaração de MC Guimê sobre o casamento: ''Eu fico doido''

Após reatarem, cantora Lexa pede MC Guimê em casamento novamente ao ver declaração apaixonada do marido no BBB 23

MC Guimê (31) falou sobre o relacionamento com Lexa (27) durante a primeira festa do BBB 23, na madrugada desta quinta-feira, 19!

Juntos há quase oito anos, os dois reataram o casamento em dezembro do ano passado, após ficarem cerca de dois meses separados.

Em papo com Marvvila (23), Guimê disse: "Eu sou casado com uma mulher que amo de paixão. Ela deve estar ouvindo agora... Mas eu e ela somos totalmente diferentes! Eu fico doido! Ela chega e joga a toalha na cama, sai, pega maquiagem, e joga maquiagem, e joga salto na minha cara... Eu fico tipo, 'que p**** está acontecendo?'"

Em seguida, o famoso ressaltou o amor que sente por ela que a relação com a mulher o ajudou em sua evolução. "É o amor. Ela me evoluiu pra cara***. Como homem, como artista, como tudo! A vida é feita disso", declarou.

Em seu perfil no Instagram, Lexa compartilhou o momento e aproveitou para pedir o amado em casamento de novo. "EU TE AMOOO! Bora casar de novo? E assim estamos indo pro oitavo ano juntos! O jeito que você me trata e fala de mim chega a me emocionar @mcguime", escreveu ela ao legendar a publicação.

Em papo na tarde de quarta-feira, 18, Guimê recordou o término com Lexa. Bruna Griphao quis saber sobre o término do casamento, e ele afirmou que o período em que ficaram separados serviu para que os dois evoluíssem. "Reatamos há pouco tempo, e de certa forma foi interessante pra evolução do casal. A gente ficou um pouco distante, tanto ela quanto eu. Sentimos falta. Ela até brincou: 'Nós estamos namorando mais, ficando mais juntos'", contou o cantor.

Confira o vídeo de Guimê falando de Lexa e a resposta da cantora na web:

