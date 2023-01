BBB 23: Ricardo vence a Prova do Anjo; saiba quem são os monstros

Após uma longa disputa, Ricardo venceu a Prova do Anjo e escolheu dois brothers para o Castigo do Monstro

Na tarde deste sábado, 28, aconteceu a Prova do Anjo do BBB 23, e Ricardo é o novo Anjo do reality show. Apenas 12 brothers participaram da dinâmica, e para vencer, o participante deveria completar o desafio em menos tempo.

Tadeu explicou a prova. "Regras: na primeira fase da Prova do Anjo temos o circuito Bravo Bacon Salad, é prova por tempo, cada um vai fazer sozinho. O cronômetro vai ser acionado por você mesmo, apertando esse botão que estão ali na frente. Aí você vai fazer o circuito percorrendo o caminho indicado pela seta no chão", começou o apresentador.

E completou: "Aí você vai ter que passar por dentro do pão tipo brioche, caminhar sobre tomates e hambúrgueres de carne 100% bovinas com queijo sabor cheddar. Depois vocês vão atravessar o labirinto de alface. Depois percorrer a suntuosa fatia de bacon. Encontrar o card do Bravo Bacon Salad no pote de maionese. Colocar esse card na bancada amarela ali atrás e apertar o botão que pára o cronômetro e finaliza a prova. Os dois jogadores mais rápidos passam para fase final", finalizou.

A prova

Key Alves foi a primeira a fazer o circuito. A sister concluiu a prova em 48.402 segundos.

Marvvila foi a segunda e terminou o circuito em 77.854 segundos.

O terceiro a disputar a prova foi Fred Nicácio. O médico acabou o circuito em 45.206 segundos.

Tina apertou o botão em 51.182 segundos.

Bruna Griphao conclui a prova em 32.898 segundos.

Cezar é o sexto e finalizou no tempo de 29.228 segundos.

Paula terminou o percurso em 33.190 segundos.

Cristian finalizou a dinâmica em 61.94

Ricardo acabou em 31.678 segundos.

Aline Wirley terminou o percurso com 50.828 segundos.

Sarah Aline finalizou o cronômetro com 45.028 segundos.

Fred completou a prova com 55.638

Segundo o apresentador Tadeu Schmidt, prova foi revisada e Cezar precisou refazer o percusso. Ele finalizou com 30.242 segundos.

Por fim, Cezar e Ricardo terminaram o circuito mais rápido, e disputaram a grande final. Após mais uma dinâmica, Ricardo venceu a prova e se tornou o Anjo da semana.

Os Monstros

Após vencer a Prova do Anjo, Ricardo precisou escolher dois participantes para o Castigo do Monstro, e ele optou por Gabriel Santana e Domitila Barros. Os escolhidos perderam 30 estalecas e precisarão ficar fantasiados de "mala sem alça" até a formação do Paredão deste domingo, 29. Além disso, eles terão que ir para o gramado balançar a "chatice" sem parar sempre que o aviso sonoro tocar.

Gabriel e Domitila escolhidos para o Castigo do Monstro - Foto: Globo

