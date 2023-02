BBB 23: Ricardo reflete sobre sexualidade ao revelar experiência com outro homem

Durante uma conversa íntima com Bruno e Sarah Aline, Ricardo revelou o que sentiu após ficar com um homem

Bruno e Ricardo conversavam na área externa da casa do BBB 23, quando Sarah Aline passou e brincou com o biomédico.

"Ele me ama de paixão", disse a sister. "Amo mesmo, você sabe disso", respondeu o brother, que completou: "Eu sou o seu malvado favorito. Um malvado, tipo assim, não queria te amar, mas te amo", afirmou ele. A psicóloga disse ao colega que queria não gostar dele, mas não consegue.

Em seguida, Ricardo e Sarah começam a falar sobre pegação. "Eu falei pra ele que só não caio, porque sei que sou pior", disse a sister, que já trocou alguns carinhos embaixo do edredom com o brother. "Aqui estamos no ao vivo, no programa, mas lá fora, a Sarah dá nó em pingo d'água", comentou o biomédico.

Bruno, que estava prestando atenção na conversa, aproveitou para contar que adora beijar em festa, tanto que vive dando selinhos nos confinados. "Amo essa conexão", disse ele, confessando que gosta de beijar mulheres e que se considera bissexual: "O beijo da mulher pra mim é um beijo, sei lá, diferente. Sou bi. E eu gosto do beijo, só do beijo da mulher. O beijo da mulher é mágico", pontuou. A psicóloga, assumida bissexual, contou que sua relação com mulheres é diferente da relação com homens: "As meninas que eu fico, eu me encanto muito com elas", explicou.

Depois, os dois quiseram saber se Ricardo já beijou algum homem. O brother revelou que sim, contudo deixou claro que não sente atração por pessoas do mesmo sexo. "Não foi por atração nem nada. Não foi por brincadeira. Sempre me indagaram dizendo que eu era gay e eu falei que não era, porque eu nunca tive atração por homem. Nunca na minha vida", refletiu.

Ele explicou que beijou homem uma vez em uma festa, e confessou que ficou se questionando sobre sua sexualidade. "Rolou o beijo, mas não me deu atração nenhuma. E também não tive vontade de beijar de novo. Mas aconteceu o beijo. Percebi que não é algo que eu quero. Tipo assim, não é. Realmente eu gosto de mulher, bastante assim, muito. Eu nunca tive dúvida disso, mas meu outro lado falava 'vamos ver isso aí'. E eu não tenho vergonha de falar isso", confessou.

