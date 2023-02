BBB 23: Ricardo revela que está apaixonado por sister, mas troca carinhos com outra embaixo do edredom

Ricardo revela paixão por sister, mas protagoniza momento picante na cama com Sarah Aline após a festa do líder no BBB 23

Após esbanjarem sintonia durante a festa do líder Cara de Sapato na madrugada desta quinta-feira, 02, Ricardo (30) e Sarah Aline (25) protagonizaram um momento quente na casa do BBB 23!

Os dois dividiram a cama após o fim da festa no Quarto Deserto. Deitados no chão, a psicóloga e o biomédico trocaram carícias, se beijaram e ficaram agarradinhos. Em um momento, chegaram a se cobrir com o edredom.

Os brothers que estavam no mesmo cômodo brincaram com o novo casal, cantando diversas paródias de música.

Momentos antes, Ricardo declarou estar apaixonado por Paula (28). No Quarto Deserto, MC Guimê brincou com o brother: "Calma lá, que você falou que não queria nem ir pro baile hoje".

Em seguida, o funkeiro diz que Ricardo estava com Sarah na festa, e o biomédico disparou: "A gente é amigo, mano. Meu coração eu só tenho pra um lugar".

Os brothers começaram a cantar, chamando por Paula, que estava no Quarto do Líder. "Prometeu tudo e não entregou nada, disse que ia beijar hoje", brincou Bruno Gaga. "Fale por você, mano. Já falei, eu gosto da Paula", destacou Rick.

Larissa aconselha o biomédico a "partir para outra". Ele rebateu: "Partir pra outra, não tem outra no jogo. Eu vou pelo meu sentimento". "Primeiramente, não sou talarico. Segundo, tô apaixonado. Terceiro, deixa eu dormir", disse ele.

Confira o momento de Ricardo e Sarah Aline:

Ricardo deu um beijinhos na Sarah #BBB23pic.twitter.com/Vgy2UEADDn — Harizza Dharma (@Harizza) February 2, 2023

BBB 23: Key Alves e Gustavo movimentam edredom

O clima esquentou e muito entre Key Alves (23) e Gustavo (27) após a festa do líder na casa do BBB 23 na madrugada desta quinta-feira, 02! As imagens flagraram dos dois movimentando o edredom e com a respiração ofegante no Quarto Fundo do Mar.

Momentos antes, em papo na sala da casa mais vigiada do Brasil, os dois não esconderam a vontade e admitiram que transariam no confinamento ao trocarem carícias no sofá. Aos risos, Key falou: “A Paula falou que, se ela estivesse com alguém, ela já teria transado”. Em seguida, a sister comentou que a biomédica disse que não teria problema em transar na casa, e ela disparou: “Nem eu”. Gustavo também ri e responde: “Não me atiça”.

