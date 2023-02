BBB 23: Ricardo faz desabafo após treta com Paula: ''Não sou prioridade de ninguém''

Durante festa no BBB 23, Ricardo e Paula protagonizam discussão por conta do Anjo e brother desabafa sobre não ser prioridade de ninguém

Na manhã deste sábado, 11, durante o Raio-X na casa do BBB 23, Ricardo (30) comentou sobre a briga que teve com Paula (28) sobre o jogo.

O biomédico confessou que está triste por entender que não é prioridade de nenhum dos seus aliados no confinamento.

"Fora daqui eu tenho meus amigos como se fosse família, e aqui eu tento fazer isso, tento ser a melhor pessoa, doar tudo pra fortalecer essa amizade, e vejo que realmente não sou a opção (de prioridade) de ninguém", desabafou ele.

Durante a festa na madrugada, Ricardo se desentendeu com a sister por conta do Anjo. Os dois conversaram na cozinha da Xepa sobre o desentendimento que tiveram mais cedo no Quarto Fundo do Mar sobre as prioridades no jogo. Paula disse que caso ganhasse a Prova do Anjo, daria para elel mas Ricardo não gostou de ouvir que ela estava em dúvida entre ele e Amanda.

Ricardo chegou a comentar com MC Guimê que Paula virou as costas para ele e bateu a porta. “Não tenho em quem confiar aqui dentro hoje. A única pessoa que confiava saiu pela porta por uma coisa que ele mesmo fez. Tem duas semanas que estou tentando entender esse jogo”, afirmou a sister.

“Quantas vezes falei pra você que estou com você nesse jogo?”, questiona ele. “Já entendi”, disse ela. “E você fala na minha cara que não pode confiar em mim?”, perguntou o brother.

“Eu estou falando que eu preciso entender se eu posso confiar em você ou em qualquer outra pessoa”, falou a biomédica. “O jogo aqui é muito rápido. É uma semana vai um embora, outro embora. Você não me chamou aquela hora pra saber se podia confiar em mim ou não”, disse ele.

“Eu te chamei porque queria conversar”, recordou Paula. “Você chamou porque estava na dúvida se daria Anjo pra mim ou Amanda”, disparou o biomédico.

Os dois discutiram por quase uma hora. Ricardo insiste que Paula é sua prioridade, e ela disse que o acha possessivo. Ele respondeu dizendo que "possessividade é uma doença". O clima esquenta e Paula, então, pede para que ele fale baixo com ela.

“Abaixa o tom comigo”, pediu a sister. “Eu não estou gritando com você”, respondeu o biomédico. “Abaixa o tom de voz”, voltou a dizer a sister, que disparou: “Eu sou contraditória, então pra mim você é possessivo”.

BBB 23: Gustavo muda voto e revela quem vai indicar ao paredão

Mesmo durante festa na casa do BBB 23, os brothers não param de pensar no próximo paredão e conversaram sobre jogo na madrugada deste sábado, 11. O líder Gustavo (28) contou que mudou seu voto para a berlinda que será formada na noite de domingo, 12.

Os integrantes do Quarto Fundo do Mar concluíram que devem mirar os votos em um mesmo participante. “Vocês tem que votar em uma pessoa só”, disse Gustavo. “Essa semana é todo mundo em um”, concorda Gabriel Santana. “Se for quatro deles no Paredão e voltar só um...”, completou o líder da semana.

“Galera, imagina um Paredão: Guimê, Paula, [Bruno] Gaga e Alface [Ricardo]”, sugeriu Cezar Black. “Guimê já está oficial”, respondeu Key Alves. “Você vai colocar ele?", perguntou Gabriel Santana, tendo "sim" como resposta do brother. "Você mudou o voto então", acrescentou o ator. “Mudei. Acho que é mais coerente o voto nele do que na Larissa”, justificou o fazendeiro.

