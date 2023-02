BBB 23: Gustavo muda voto e revela quem vai indicar ao paredão

Durante festa na casa do BBB 23, líder Gustavo conta que mudou opção de voto e indicará um brother para o próximo paredão

Mesmo durante festa na casa do BBB 23, os brothers não param de pensar no próximo paredão e conversaram sobre jogo na madrugada deste sábado, 11.

O líder Gustavo (28) contou que mudou seu voto para a berlinda que será formada na noite de domingo, 12.

Os integrantes do Quarto Fundo do Mar concluíram que devem mirar os votos em um mesmo participante. “Vocês tem que votar em uma pessoa só”, disse Gustavo. “Essa semana é todo mundo em um”, concorda Gabriel Santana. “Se for quatro deles no Paredão e voltar só um...”, completou o líder da semana.

“Galera, imagina um Paredão: Guimê, Paula, [Bruno] Gaga e Alface [Ricardo]”, sugeriu Cezar Black. “Guimê já está oficial”, respondeu Key Alves. “Você vai colocar ele?", perguntou Gabriel Santana, tendo "sim" como resposta do brother. "Você mudou o voto então", acrescentou o ator. “Mudei. Acho que é mais coerente o voto nele do que na Larissa”, justificou o fazendeiro.

Na sequência, Domitila Barros questiona quem são os “patente alta” do time no Quarto Deserto. “Guimê, Sapato, Paula, Alface...”, opinou Black. Gabriel Santana, então, discordou: “Alface, não”. “Alface é aquele cara que fica beirando igual a uma cobra”, respondeu o enfermeiro. “Pra mim, é Guimê e Sapato em primeiro lugar, depois Paula. E talvez Aline. Acho que a Aline tem bastante influência ali”, disse Gabriel. “Aline, pra mim, não faz nada. Ela é um picolé de chuchu”, disparou Cezar sobre a ex-Rouge.

Durante o papo, Key, que tem o Poder Curinga da semana, revelou que se for para indicar alguém ao paredão, coloca Paula (28).

Antes, Gustavo havia falado que votaria em Larissa (24). "O Caubói vai indicar a Larissa", disse Key Alves para seus aliados no jogo. "Se o contragolpe for dela, ela vai vir ou em mim ou no Cris", opinou ainda sobre quem a professora de Educação Física puxaria para a berlinda com ela.

Durante papo com Key no Quarto do Líder, Gustavo cogitou votar em Guimê. "E se eu meter o Guimêzão? Minhas opções de voto eram Guimê, Larissa, que eu falei hoje, e o Gaga", questionou ele.

Gustavo fala sobre novo voto para o paredão:

Confira a conversa e saiba qual é a estratégia dos brothers https://t.co/zZKX31uKGS#BBB23#RedeBBBpic.twitter.com/rjdKfGOEXv — Big Brother Brasil (@bbb) February 11, 2023

Key Alves cogita que Poder Curinga será indicar alguém e diz: "Eu coloco a Paula"



🪩 Acompanhe TU-DO da Festa e assista aqui https://t.co/gQy4OUUJJx#BBB23#RedeBBBpic.twitter.com/nXVTYTa9nb — Big Brother Brasil (@bbb) February 11, 2023

BBB 23: Key Alves e Gustavo têm DR após cobrança da sister por carinho

Na sexta-feira, 10, a jogadora de vôlei Key Alves cobrou mais um pouco de carinho por parte de seu namorado, o fazendeiro Gustavo Cowboy. Antes de entrarem no Quarto do Líder do Big Brother Brasil 23, a atleta, que está o tempo todo grudada no amado, tendo crises de ciúmes, perguntou o motivo do fazendeiro não estar mais tão carinhoso com ela. O que ela não esperava, era uma resposta atravessada do namorado.

“Você parou, você está um pouquinho menos carinhoso”, cobrou a jogadora. “Eu não estou entendendo você. Você me pediu espaço, aí quando eu tento…”, rebateu o líder da semana, falando que respeitou quando Key pediu para que eles ficassem um pouco mais afastados uma semana antes. Ela ainda completou dizendo que ela está mais envolvida com o fazendeiro por conta de sua TPM.

“Você quer que eu dê mais espaço? Eu dou. Eu me aproximei mais. Se você não quiser, eu paro. Aí quando eu faço o contrário, reclama. Que preguiça”, rebateu a atleta. “Vou aumentar meu carinho então, já que você quer mais carinho”, atravessou Gustavo. “E eu vou dar mais espaço, já que você quer mais espaço”, contrariou Key.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!