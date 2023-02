BBB23: Gustavo Cowboy e Key Alves têm DR depois de cobrança da sister por carinho

Jogadora de vôlei Key Alves pede para Gustavo Benedeti um pouco mais de carinho, que se irrita com cobrança

Nesta sexta-feira, 10, a jogadora de vôlei Key Alves cobrou mais um pouco de carinho por parte de seu namorado, o fazendeiro Gustavo Cowboy. Antes de entrarem no Quarto do Líder do Big Brother Brasil 23, a atleta, que está o tempo todo grudada no amado, tendo crises de ciúmes, perguntou o motivo do fazendeiro não estar mais tão carinhoso com ela. O que ela não esperava, era uma resposta atravessada do namorado.

“Você parou, você está um pouquinho menos carinhoso”, cobrou a jogadora. “Eu não estou entendendo você. Você me pediu espaço, aí quando eu tento…”, rebateu o líder da semana, falando que respeitou quando Key pediu para que eles ficassem um pouco mais afastados uma semana antes. Ela ainda completou dizendo que ela está mais envolvida com o fazendeiro por conta de sua TPM.

“Você quer que eu dê mais espaço? Eu dou. Eu me aproximei mais. Se você não quiser, eu paro. Aí quando eu faço o contrário, reclama. Que preguiça”, rebateu a atleta. “Vou aumentar meu carinho então, já que você quer mais carinho”, atravessou Gustavo. “E eu vou dar mais espaço, já que você quer mais espaço”, contrariou Key.

E a Key estava reclamando que ela está de TPM e quer mais carinho, mais dengo, ficou puta do Gustavo falando que não era ela que queria espaço, ela falou que quando está na TPM ela gosta que fique perto, de grude. https://t.co/1WXd8C8JLt — Cris💍🐎🥣💖 (@cristisilva17) February 10, 2023

Brothers criticam atitude de Fred Nicácio

Na piscina da casa mais vigiada do Brasil, Ricardo, Paula, Amanda e Bruno estavam conversando sobre o comportamento do médico Fred Nicácio nas últimas eliminações. Depois da eliminação, o médico não poupou lágrimas ao se despedir da angolana, disse que a ama e até chorou junto de uma das paredes da casa.

“Ele se ligou que estava no ao vivo ' Vou pegar ela para mostrar, tipo, que estou dando o apoio agora, ela tá precisando de um ombro amigo'. Isso para mim é bem planejado", disse Bruno Gaga relembrando da eliminação de Gabriel quando o médico correu para abraçar Paula, que estava devastada com a eliminação.