BBB 23: Ricardo expõe Fred para Sarah Aline: "Tirar o peso"

Após brigar com Fred no BBB 23, Ricardo revela para Sarah Aline o verdadeiro motivo do líder da semana indicá-la ao paredão

Na tarde desta terça-feira, 7, Ricardo decidiu expor para Sarah Aline e outros brothers do quarto Fundo do Mar o verdadeiro motivo de Fred ter indicado a sister para o paredão do BBB 23.

Os participantes do reality show da TV Globo se reuniram na piscina da casa e o biomédico contou que o líder da semana colocou a psicóloga na berlinda para que Bruna Griphao e Larissa pudessem votar em Marvvila.

"O Fred só votou em você pra tirar o peso da Lari e da Bruna, pra não terem que falar que votaram na Marvvila. Mas iam votar", revelou o brother, que decidiu abandonar o quarto deserto após brigar com os ex-aliados.

Ao ouvir o colega de confinamento, Sarah disse que gostaria de conversar com Marvvila sobre a situação. "Elas iam sim votar em você, só não fizeram isso porque ele decidiu me colocar para aliviar o peso delas de votar em você. Não é que elas genuinamente não queriam votar em você meu bem, foi que elas botaram na sua melhor amiga", pontuou a sister.

Brothers detonam Fred

Alguns brothers se reuniram para detonar Fred. Cezar Black, Domitila Barros e Key Alves desceram a lenha no youtuber e falaram que as máscaras de seus rivais vão cair alguma hora. Os integrantes do Quarto Fundo do Mar ainda foram mais longe e chamaram o maior rival deles de babaca, dizendo que ele tentou fazer VT dentro da casa mais vigiada do país.

