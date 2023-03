BBB 23: Ricardo Alface garante Poder Curinga, que terá influência de Dania Mendez

Ricardo Alface arremata o Poder Curinga da semana no BBB 23, que será decidido pela mexicana Dania Mendez; confira!

Na manhã desta sexta-feira, 17, o brother Ricardo Alface (30) arrematou o Poder Curinga da semana na casa do Big Brother Brasil 23!

O biomédico levou a melhor na aposta no confessionário e ganhou o "Poder da Mala". Ele comentou que comprou o poder com a esperança de se salvar do paredão.

"Sobre jogo, acabei de comprar o Poder Curinga pela primeira vez, o da Mala. Espero que ele possa me ajudar, tenho chance ir para o Paredão essa semana. Então, comprando esse poder, acho que eu posso provavelmente escapar do Paredão ou dá uma movimentada nesse jogo", falou.

No entanto, a mexicana Dania Mendez (31), do La Casa de Los Famosos, que está confinada no reality show comandado por Tadeu Schmidt (48), poderá interferir no poder do brother.

O benefício que está nas mãos de Alface pode ter dois caminhos e vai impactar o voto dele na formação da berlinda. Ou o voto terá peso dois, ou será anulado, e quem vai decidir isso é Dania no próximo domingo, 19. Essa é a missão secreta da modelo no confinamento.

BBB 23: Dania Mendez chora no confessionário após desclassificações

A eliminação de MC Guimê e Cara de Sapato no BBB 23 na quinta-feira, 16, pegou a todos de surpresa e deixou os brothers abalados, principalmente a visitante Dania Mendez, que foi quem protagonizou os episódios desrespeitosos com os expulsos.

Após a notícia chocante, de que eles estavam fora da competição após um comportamento inadmissível com a mexicana, a intercambista foi novamente ao confessionário e dessa vez fez um desabafo chorando. Ao ser questionada sobre o ocorrido com eles, Dania Mendez declarou que se sentia mal. "Porque sei que são boas pessoas", disse aos prantos. "Entendo que aqui, no Big Brother, cuidam das mulheres e as protegem. E isso eu valorizo e agradeço muito. Sei que eles vão ter um melhor entendimento e vão processar da melhor maneira. Confio em Deus que assim seja. Que entendam que toda ação tem uma reação", comentou.

