BBB 23: Paula faz alerta sobre brother: "Precisa ir para o paredão"

Neste sábado, 28, alguns participantes do BBB 23 se reuniram na sala para conversarem sobre o jogo. Bruna Griphao, Fred, Cara de Sapato começaram a falar sobre os últimos acontecimentos envolvendo Gabriel Tavares, e Paula, que estava deitada ao lado deles, se levanta irritada e avisa.

"O Gabi, hoje, precisar ir para o Paredão. O Gabriel tem que ir para o Paredão. Aí acaba com isso aqui. O Brasil faz o que ele quer, e a gente para com isso aqui. Entendeu, ou não? Ele tem que ir", diz a sister para Bruna, que chegou a ficar com o modelo.

Após o alerta, Paula sai da sala e Cara de Sapato, o líder da semana, comenta: "Eu não tenho como defendê-lo. Tenho o poder do veto e eu não tenho como defender. Você tem noção? Tentei conversar com ele desde antes. Pedi para ele parar de se expor, mas ele vai e arruma encrenca", lamentou.

Brothers avaliam atitudes de Gabriel

Mais cedo, os integrantes do Quarto do Líder se reuniram para falar de jogo, e na cama de Cara de Sapato, Aline Wirley, Amanda e Paula falaram sobre as atitudes de Gabriel na casa. Além das atitudes que o brother teve com a atriz Bruna Griphao, o participante que entrou pela Casa de Vidro, está incomodando os participantes do reality com seu estilo de jogo.

"Só vai aquietar quando Gabriel bater no paredão", ponderou Paula sobre as atitudes do amigo. "Não tem mais o que fazer. Ele sabe. Ele não é uma criança. Ele é um homem adulto e fez escolha. A gente tentou ajudar, agora vai para o Paredão", afirmou Aline.

