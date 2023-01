BBB 23: Grupo no Quarto do Líder discute atitudes de Gabriel e sister dispara: “Ele não é criança”

Os brothers que estão dormindo no Quarto do Líder da semana, Antônio “Cara de Sapato”, comentaram sobre as atitudes do participante Gabriel

Neste sábado, 28, o Quarto do Líder do BBB 23 já amanheceu falando de jogo. Ainda na cama, o líder Antônio “Cara de Sapato”, Aline Wirley, Amanda e Paula falaram sobre as atitudes de Gabriel na casa.

Além das atitudes que o brother teve com a atriz Bruna Griphao, o participante que entrou pela Casa de Vidro, está incomodando os participantes do reality com seu estilo de jogo. “Só vai aquietar quando Gabriel bater no paredão”, ponderou Paula sobre as atitudes do amigo.

A ex-Rouge Aline, foi mais firme em seu posicionamento sobre o brother: “Não tem mais o que fazer. Ele sabe”. A participante ainda afirmou que Gabriel fez suas escolhas no jogo, e agora terá que encarar consequências: “Ele não é uma criança. Ele é um homem adulto e fez escolha. A gente tentou ajudar, agora vai para o Paredão”.

O líder “Cara de Sapato” também se mostrou irritado com Gabriel e concordou que o jovem irá para o Paredão neste domingo, 29: “Vai porque está pedindo”.

O lutador de MMA ainda pontuou que acredita que apenas Gabriel está tendo este tipo de atitude na casa e relembrou momento em que Gabriel pediu para que Antônio conversasse com Larissa para tentar salvá-lo do paredão. “Só tu [Gabriel] que está fazendo esse tipo de m*r*a”, desabafou o líder.

Desabafo!

Ainda na manhã deste sábado, Key Alves foi conversar com Fred Nicácio sobre DR que teve de madrugada com Gustavo.

“Você já deu um passo correto. O passo mais difícil você já deu, que foi perceber e iniciar essa conversa”, disse Fred sobre a atitude de Key.