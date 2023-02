BBB 23: Paula fala que levou 'lapada' de Larissa e expõe decisão em relação a Bruna Griphao

Após ter sido exposta por Larissa no Jogo da Discórdia, Paula desabafa sobre a sister e afirma que precisa recalcular sua rota no jogo

No Jogo da Discórdia na noite de segunda-feira, 13, na casa do BBB 23, Larissa (24) deu o que falar ao acusar sua aliada no jogo, Paula (28), de traição.

"Nosso grupo também confiou nela. Quando ela fala que não falava sobre o jogo com Cristian, ela falava. Acho que o desespero dela ontem foi por ser traída e também por desespero", disparou a professora de Educação Física sobre a paraense durante a dinâmica.

Na madrugada desta terça-feira, 14, na área externa da casa em papo com Bruna Griphao (23), Paula falou sobre o jogo e revelou que pretende recalcular sua rota no confinamento, caso volte do paredão.

Após o clima tenso com Larissa, a biomédica comentou: "Não dá, porque todo Jogo da Discórdia eu levo uma lapada diferente da Larissa. Não tá dando mais, e eu não quero atacar a Larissa".

A sister afirmou que pretende se afastar de Bruna. "Fazendo o recálculo de rota, eu voltando, eu tenho que pensar duas vezes antes de ficar próxima de você. Porque se não fica insustentável."

Ela ainda falou que não quer prejudicar a atriz no jogo, pois a gosta muito."Pra eu não ficar me martirizando com isso também, um dos meus recálculos de rota é esse. Eu ter que me afastar mais de você, ter que dar dois passos para trás, pra eu poder jogar de uma forma livre", justificou.

Bruna Griphao, que pediu para a sister não se afastar durante a conversa, disse para Paula que ela ainda tem tempo de virar o jogo. "Se você quiser se afastar de mim, eu vou respeitar. Eu não tenho como te forçar, mas eu não gostaria que isso acontecesse", desabafou a global, que chegou a dizer que duvidou da sister.

Vale lembrar que Paula disputa o quarto paredão do BBB 23 com Amanda, Bruno Gaga e MC Guimê. Um deles será eliminado na noite desta terça-feira, 14.

Larissa não perdoa nos jogo da discórdia kkkkk ela falando que o desespero da Paula foi por ter sido traíra com o grupo assim como o Cristian. #BBB23pic.twitter.com/1bfMoTYcAL — LINGUA DE CHICOTE(@FofocandoPop) February 14, 2023

Fique por dentro da conversa https://t.co/TvM1WSRpmb#BBB23#RedeBBBpic.twitter.com/z6250xWtSm — Big Brother Brasil (@bbb) February 14, 2023

BBB 23: Paula chora no Jogo da Discórdia ao enfrentar Cristian

Na noite desta segunda-feira, 13, Paula puxou Cristian para falar dele durante o Jogo da Discórdia no BBB 23, da Globo. Ela chorou e ficou com a voz embargada ao relembrar o quanto se sentiu traída ao descobrir as atitudes dele em relação ao jogo durante a convivência deles. Ela o acusou de usar a relação deles para ter vantagem no jogo.

“Eu vou de uma pessoa que eu adoro demais para uma pessoa que eu não consigo engolir. Eu vou falar diretamente nos olhos do Cristian. Eu nunca me aproximei de você para saber do jogo do grupo. Você sabe disso. Vou usar um exemplo bem próximo, quando eu te falo de um possível contragolpe se o Gaga puxaria, a Key te salva? E você disse que talvez te salvaria. Mas não era do meu interesse saber do jogo de ninguém. Você nunca teve nada para me dizer de jogo. Você não tinha nada para me oferecer no jogo. Eu só vi que você ficava sozinho na casa e não se sentia confortável em estar dentro do seu grupo”, afirmou ela.

E completou: “Eu vou repetir: eu só queria te trazer para perto. É por isso que eu não consigo engolir. Eu escolhi confiar em você e não tive essa troca de volta. Saí de traidora no meu grupo porque queria te salvar. Hoje, se eu volto, a sua vida não vai ser fácil aqui dentro. Quero que você vá do céu ao inferno, como eu fui ontem. Quando você fala que o Brasil está vendo, eu espero muito que esteja vendo. Hoje eu não consigo mais engolir o Cristian”.

