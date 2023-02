BBB 23: Paula e Cristian opinam sobre atitudes de Larissa: "Não está jogando"

Paula e Cristian analisaram as atitudes de Larissa e criticaram a forma que a sister está agindo no reality

Paula e Cristian se reuniram na área externa da casa do BBB 23 e começaram a conversar sobre algumas opções de voto.

Durante o bate-papo, a sister citou o nome de Larissa, para quem deu emoji de cobra no começo da semana, e opinou sobre as atitudes da professora de Edução Física no reality.

"Na idade da Larissa eu também fazia muito o que ela faz. Eu queria close, eu queria tudo para mim, nada para os outros", disse a biomédica. Larissa, vale dizer, tem 24 anos, e Paula, 28.

Ao ouvir a colega, Cristian também opinou sobre a professora e afirmou que ela não está jogando. "Ela quer ganhar, mas ela não está jogando", analisou o brother.

Paula, então, deixou claro que não quer ver Larissa como uma rival. "É uma menina, para mim tenho que olhar ela como uma menina. Não quero olhar ela como uma arquirrival porque não tem nada a ver", completou.

Web reage a tapa de Larissa em Bruna Griphao

Um momento polêmico de Bruna Griphao e Larissa Santos no BBB 23 deu o que falar nas redes sociais na madrugada desta quinta-feira, 09. Após a Festa do Líder Gustavo, a atriz foi fazer uma brincadeira com a amiga, dando uma cutucada no bumbum dela, que reagiu dando um tapão na artista.

Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o momento em que Lari se preparava para dormir com Fred, quando levou a dedada. Depois da repercussão, internautas dividiram opiniões na web, recordando os casos de Hariany Almeida em 2019 e Ana Paula Renault em 2016 no programa. Alguns estão pedindo pela expulsão da professora de Educação Física, já outros, defendem que era apenas uma brincadeira entre elas.

