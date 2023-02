BBB 23: Participantes levam bronca do Big Boss por causa de uma regra

Participantes do BBB 23 descumprem regra do reality show e levam uma bronca da produção do reality show nesta sexta-feira, 10

Os participantes do BBB 23, da Globo, ouviram uma bronca do Big Boss na manhã desta sexta-feira, 10. Eles descumpriram uma das regras do reality show sobre o uso dos microfones e tiveram que agir rapidamente para corrigir a atitude deles.

No momento da chamada de atenção, alguns participantes estavam segurando a bolsa do microfone nas mãos e não as usavam do jeito correto. Assim, uma pessoa da equipe de produção chamou a atenção deles.

“A cinta do microfone deve ser vestida. Não é para ser usada como bolsa, não é para ficar na mão, não é para ser amarrada ao pescoço. E isso foi dito para vocês no hotel”, informou a voz misteriosa.

Os brothers logo corrigiram a atitude deles e colocaram a cinta do microfone na cintura.

Key Alves conquista o Poder Curinga no BBB 23

Nesta sexta-feira, 10, Key Alves comprou o Poder Curinga durante o leilão entre os participantes. Nesta semana, o ‘superpoder’ oferece um benefício exclusivo e Key pode indicar um brother direto ao paredão, sem direito de bate-volta.

Em conversa com os colegas, Key contou que pretende indicar Amanda ao paredão. "Já pensou se o Poder Curinga é indicar alguém pro Paredão? A gente coloca 3 de uma vez. O 4º é votação da casa. Esquece…", comentou com seus aliados.