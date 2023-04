BBB 23: No Quarto Deserto, Larissa planeja estratégia com Amanda e Aline Wirley

Larissa comentou com Amanda e Aline uma estratégia que criou depois de ver o Queridômetro de Fred Nicácio no BBB 23

Nesta quarta-feira, 5, os participantes do BBB 23 amanheceram estratégicos após o resultado do Paredão que eliminou Márvvila.

No Quarto Deserto, Larissa comentou com suas aliadas Aline Wirley e Amanda sobre uma estratégia que criou para desestabilizar Fred Nicácio.

“Ele ganhou quatro plantas”, chegou Larissa dizendo sobre os emojis recebidos por Nicácio no Queridômetro desta quarta-feira.

Amanda logo entendeu que alguém que não era do grupo Deserto teria dado “planta” para o médico: “Alguém de lá deu planta pra ele, o Alface [Ricardo]”.

“Ele vai chegar nisso facinho”, ponderou Aline. “Fácil”, concordou Amanda sobre a possível descoberta de Fred.

Mesmo assim, Larissa quis aproveitar os emojis de planta para causar discórdia e comentou sua estratégia: “Se ele perguntar pra mim: ‘Você deu planta?’. Eu: ‘Uhum. Eu e mais duas pessoas do quarto’. Para ele pensar, então foi duas pessoas de lá”.

“Daí ele vai saber que alguém do outro quarto deu planta. Não foi nem biscoito, foi planta”, detalhou Larissa.

Amanda se opôs a ideia: “Não entregada nada”. “Mas ele tem que saber que foi alguém de lá. Ele vai achar que nós quatro demos planta”, argumentou a professora de Educação Física.

“Ele sabe. Ele tem contato com a Sarah, com o Black e com a Domitila”, ponderou Amanda sobre a possível reação de Nicácio.

Larissa continuou defendendo seu plano, dizendo que a única maneira do médico descobrir por conta própria que levou “planta” de alguém do seu quarto seria questionando Ricardo: “Todo mundo [que ele tem contato] deu coração pra ele. Só se ele perguntar pro Alface. ‘Foi tu que me deu biscoito?’”.

“Eu acho que ele pergunta. Porque ele me perguntou aquele dia: ‘Posso falar com o Alface?’”, opinou Amanda. E Aline complementou: “Se ele perguntar pro Alface ‘foi tu que me deu biscoito?’, tá tudo certo porque não foi ele mesmo que deu biscoito”.

E Larissa concluiu: “Por isso que eu estou falando, tem que saber que deu planta. Que eu também acho. É o que eu acho mesmo”. E Amanda revelou o emoji que deu para Nicácio no Queridômentro: “Eu também, por isso que eu dei”.

Treta!

Ainda nesta quarta-feira, Larissa e Ricardo protagonizaram uma briga por conta de louças não lavadas na casa mais vigiada do Brasil.

Larissa comentou que havia lavado a louça na noite anterior, porém, o brother acusou-a s estar mentindo, já que viu Sarah Aline fazendo essa função.