BBB 23: MC Guimê fala sobre prioridades e revela novos alvos no jogo

O cantor MC Guimê contou para Fred que está mirando em dois brothers

Após se despedir do Quarto do Líder, MC Guimê conversou com Fred na academia do BBB 23 sobre seus novos alvos no jogo.

O cantor revelou para o influenciador digital que Marvvila e Gabriel Santana estão na sua mira. "Estou mirando muito na Marvvila e no Gabriel, por questão estratégica mesmo. Acho que o Black e a Domitila indo para todos os Paredões... é f*da. Toda vez. E é natural que eles foram, mas...é f*da", disse o funkeiro.

Fred concordou com o brother e ressaltou que o último paredão, em que Larissa foi eliminada, o deixou preocupado. "Os outros, eu achava que não tinha muito a ver com eles, nesse eu fiquei mais preocupado. Pode ser por causa da torcida ou porque a Domitila esteja forte", analisou o influencer.

O jornalista também falou sobre sua relação com a ativista social. "Já troquei ideia com ela, teve hora que casou e outras não... as ideias não batem. Não vou começar a fazer média com ela", ressaltou ele.

Prioridades no jogo

Depois, Guimê olhou para o painel tático e falou sobre suas prioridades no game. O cantor ressaltou que gosta muito de Amanda e Cara de Sapato, mas ressaltou que eles prioriza outras pessoas da casa.

"Gosto do Sapato e da Amandinha, mas já tive uma conversa com ele... ele entendeu que uma hora vou priorizar outras pessoas no lugar dele", disse ele. "No outro quarto, eu tenho os meus alvos. Mas vai que, semana que vem, eu conecte com a Sarinha... Não quero ficar preso a esse negocio do quarto", completou.

Ao ouvir o colega de confinamento, Fred também falou sobre sua relação com Amada. "Eu já deixei muito claro que a Amanda não é minha prioridade. Mas, estou achando que ela está sendo tão parceira...", finalizou.

