BBB 23: Marvvila se desespera e assume erro: “Fui traída pelo meu coração”

Após trair seus aliados na votação do paredão, Marvvila surgiu abalada no BBB 23

Marvvila (23) amanheceu em intriga com a maior parte dos confinados da casa mais vigiada do Brasil. Durante o Raio-X desta segunda-feira, 06, a cantora surgiu abalada e admitiu que errou após trair seus aliados e ignorar o combinado de voto, o que quase lhe rendeu uma ida para o paredão no BBB 23.

No vídeo diário, Marvvila iniciou o seu desabafo e tentou justificar: “Ontem foi um dia muito difícil para mim. Fui traída pelo meu coração. Ela falou que não votaria em mim e isso mexeu muito comigo e eu não consegui votar nela”, a cantora explicou sobre ter desistido de votar em Larissa (24), como combinou com os aliados do Quarto Fundo do Mar.

Marvvila ainda falou sobre sua possível ida ao paredão, já que foi salva na prova do bate e volta, depois que o líder, Fred, precisou desempatar a indicação da casa entre ela e Larissa: “Naquele momento, eu me coloco no Paredão, não penso em mim, não penso no game e acho que já fui chutada do grupo e só tenho meus dois aliados. Sei que errei”, confessou.

Raio-x da Marvvila hoje explicando o que aconteceu e que foi traída pelo seu coração. 💔🥁 #TeamMarvvila#BBB23pic.twitter.com/1sj85ECiXC — MARVVILA 🥁 (@marvvila) March 6, 2023

Na noite de ontem, Marvvila também admitiu o erro ao conversar com Gabriel Santana (23) e a emparedada Sarah Aline (25): “Vocês sabem que eu não fiz por mal, não consegui processar. Eu não consegui pensar naquele momento. Logo em seguida, caiu a ficha, vi que tava errada. Minha intenção não era essa”, desabafou.

Cezar Black define seu próximo alvo: 'Meu voto até o final'

Parece que alguns brothers não estão satisfeitos com as justificativas de Marvvila. Depois que a cantora ignorou o voto combinado, Cezar Black (34) ficou extremamente revoltado e já definiu seu novo alvo.

Em conversa com Key Alves, ele revelou: "Não tem como ir em outra pessoa. E vou te falar, meu voto vai nela até o final. Posso votar sozinho, mas vai nela”. A jogadora de vôlei também não curtiu a atitude da sister: “Que traição. Pessoa que anda assim com ela, velho. É a mesma coisa nós dois aqui, se eu tiver que tirar o seu da reta, eu ir lá e votar no outro”, desabafou.