BBB 23: Marvvila chora após atitude de sisters: 'Estou com raiva'

Marvvila cai no choro na casa do BBB 23 ao sofrer com castigo após decisão de sisters neste sábado, 1º

Na tarde deste sábado, 1º, Marvvila não segurou as lágrimas após ser mandada para o Castigo do Monstro no BBB 23, da Globo. Ela e Ricardo vão cumprir o castigo da semana após a decisão de Amanda e Larissa, que ganharam a prova do anjo mais cedo. Porém, a cantora ficou chateada ao ter que cumprir o castigo mais uma vez.

“Que ódio, cara, na moral. Que ódio. Mais uma vez batendo na trave. Droga!”, disse ela entre lágrimas. Ricardo disse para ela relaxar, mas a sister continuou o seu desabafo. “Eu não quero ouvir nada agora, desculpa. Eu estou com raiva. Quase ganhei e pego o Monstro”, afirmou.

Ela ainda completou: “Não é pra ter pena de ninguém. Quando eu fico pensando em tirar alguma coisa para alguém por pena fico: 'Cara, ninguém tem pena de ninguém, não'. É o quarto monstro e ninguém está nem aí. Não dá para ter pena de ninguém dessa casa”.

Marvvila leva punições

A cantora Marvvila tomou três punições somente na manhã desta quarta-feira, 29. Após ser advertida por encostar no Big Fone duas vezes, ela foi punida e perdeu estalecas enquanto tomava sol com os aliados do Quarto Fundo do Mar.

A advertência ocorreu porque a artista estava deitada na grama e depilando. Domitila, então, comentou sobre a situação da colega: "A Marvvila vai sair com zero estalecas hoje". Fred Nicácio brincou: "Tento te ajudar, mas você não se ajuda!".