BBB 23: Marvvila aponta 'erro grave' que cometeu no jogo: "Tentando fazer diferente"

A cantora Marvvila analisou sua postura no jogo e revelou que está tentando mudar algumas atitudes

Na área externa da casa do BBB 23, Marvvila conversou com Ricardo e aproveita para fazer uma reflexão sobre seu jogo no reality show.

A cantora falou sobre a organização do Quarto Fundo do Mar e dos grupos da casa, e confessou que muitas vezes seguiu a ideia da maioria dos colegas de confinamento.

"Eu entrei nessa de que eu cedia mais, [de] todas às vezes a maioria vence. No grupo tinha muito isso. Acho que foi um erro grave meu", apontou a sister.

Em seguida, Marvvila revelou que está buscando agir de outra forma no jogo. "Superei e estou tentando fazer diferente. Mas agora sei que não vale chorar o leite derramado", ressaltou ela.

Estratégia para escapar do paredão

Mais cedo, Marvvila revelou sua estratégia para vencer as provas Bate-Volta. A cantora já escapou três vezes do paredão após vencer a dinâmica.

"Só dá certo no Bate-Volta, porque em Prova do Líder nunca deu certo. Eu olho e deixo minha visão focar em um número e fico fixa nesse número... Eu peço primeiro a Deus: 'Se for para ser, me guia no número certo'. Aí eu paro no número e minha cabeça fica: 'É esse, é esse'. Nas provas, foi assim", contou ela.

"Na [prova] de ontem, eu vi que eu ia acertar os dois primeiros e o terceiro eu ia errar uma vez, mas ia ganhar na segunda, porque a Amanda errou muitas vezes até achar o número. Eu ia ganhar. Seria o quarto Bate-Volta, aí ia ser loucura", completou ela.

