BBB 23: Marília e Fred Nicácio especulam paredão falso e médico promete: ''O terror dele''

Após Jogo da Discórdia, Fred Nicácio e Marília consideram paredão falso e o brother comenta sobre a relação com Gabriel caso fique no BBB 23

No primeiro paredão do BBB 23 com Key Alves (23) e Gustavo (27), a dupla Fred Nicácio (35) e Marília (32) conversaram sobre o jogo durante a madrugada desta terça-feira, 24.

Após o clima quente no Jogo da Discórdia, em papo no Quarto Fundo do Mar, a maquiadora chegou a especular a possibilidade de a berlinda ser falsa. "Imagina se nós saímos e vamos para um quarto assistir tudo aqui dentro?", questionou a nordestina.

"Seria tão massa, gente, entrar por aquela porta e dizer: 'Vocês não sabem o prazer que é estar de volta nessa casa'. Aí, meu amor....", brincou o médico.

Durante a conversa com Marília e Sarah Aline, Nicácio ainda comentou sobre Gabriel Tavares (24), com quem se desentendeu no Jogo da Discórdia. Na dinâmica, os brothers trocaram "bombas" e o modelo afirmou, em provocação, que o médico será eliminado no paredão da noite desta terça-feira, 24.

"Por que vocês acham que ele tem tanto medo de mim? Por que ele se irrita comigo? Porque eu encurralo ele. Ele fica apavorado perto de mim. Vejo esse menino com raio-x. Se eu ficar aqui, é o terror dele, é o terror dele", disse Fred.

"Se ele estiver errado, a estadia dele aqui vai se tornar muito mais desagradável. Vou passar de um nível com ele. Só não vou perder a civilidade", disparou ainda o brother.

Confira Marília e Fred falando sobre paredão falso no BBB 23:

Marília: já pensou a gente sai e vai pra um quarto????

BBB 23: Entenda como será o paredão e quarto secreto

Marília e Fred Nicácio estão no Paredão desta terça-feira junto com a dupla Key Alves e Gustavo. A dupla mais votada vai para o Quarto Secreto e, então, se inicia uma nova votação para eliminar um deles.

No domingo, 22, os participantes realizaram a formação do paredão. A dinâmica foi assim: dupla de anjos imuniza uma dupla; dupla líder indica outra dupla; casa vota em dupla; contragolpe da dupla mais votada pela casa; prova bate-volta com a dupla mais votada pela casa e a dupla do contragolpe; dupla indicada pelos líderes + perdedores do bate-volta vão para o paredão.

Na terça-feira, 24, a dupla mais votada pelo público vai para o quarto secreto. Então, uma nova votação será iniciada. Agora, o público vai votar para eliminar uma pessoa da dupla que está no quarto no secreto. Na quinta-feira, 26, o mais votado pelo público será eliminado do jogo. O outro participante que estava no quarto secreto volta para a casa.

