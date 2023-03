BBB 23: Larissa se dói com indicação de Fred ao Quarto Branco: ''Está tristão''

Após Fred ser chamado para o Quarto Branco por Domitila, Larissa criticou sister e deu conselho para o amado

A escolha de Domitila Barros para o Quarto Branco não agradou alguns brothers nesta quarta-feira, 08. Após ser convocado pela sister, Fred dos Desimpedidos mostrou que não gostou nem um pouco de ser convocado e sua affair no BBB 23, Larissa, também ficou muito incomodada com a notícia.

"Mantenha a calma, que essa arrogância aí, essa soberba é só pior para ela... Não deixa ela entrar no seu psicológico", disparou a professora de Educação Física nervosa com a indicação da miss.

"Deve estar lá [na sala] gritando. Uma mulher dessa...", comentou o youtuber em tom de sarcasmo. "Não deixa ela entrar no seu psicológico. Ela te chamou, agora você tem que ir para a luta. Se for para ela ser eliminada, vai ser ela e não você", disse Larissa.

++ BBB 23: Domitila revela motivo para ter puxado Fred para o Quarto Branco

Larissa aconselha Fred antes do Quarto Branco

Ainda antes do amado ser confinado no Quarto Branco com Domitila, Larissa deu alguns conselhos para ele dar seu máximo e não desistir do jogo.

"Não desiste de primeira, não faz isso. Vai no teu limite, até aguentar. Porque depois se for alguma coisa pra sair, tu vai se arrepender de não ter ido no teu limite. Vai no teu limite", falou.

Em seguida, a sister falou sobre ele estar preocupado em não ter a Festa do Líder. "Está tristão, porque não vai ter a festa dele", disse ela.

Saiba como vai funcionar o Quarto Branco

No Quarto Branco, Domitila Barros e Fred vão duelar para ver quem resiste mais tempo. O vencedor terá a imunidade no próximo paredão e o perdedor estará automaticamente no paredão.

“Quem apertar o botão primeiro vai para o Quarto Branco e vai indicar alguém para ir junto. Um detalhe: caso duas ou mais pessoas combinem de apertar o botão juntos, o botão não vai ser acionado. Nada vai acontecer até que uma pessoa aperte sozinha. Chegando ao Quarto Branco, as duas pessoas vão participar de um duelo de longa duração dentro de um carro. Ao perdedor, o paredão direto, sem bate-volta. Ao vencedor, a imunidade e o carro como prêmio. Caso os dois resistam até o programa de quinta-feira, teremos um desfecho ao vivo", contou Tadeu.