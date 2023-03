BBB 23: Larissa reclama ao ser chamada de 'biscoiteira' e 'mala': ''Só porrada''

Analisando o queridômetro, Larissa reclama ao receber emojis de biscoito, mala e alvo

A repescada Larissa não gostou nem um pouco dos emojis que ganhou nesta quinta-feira, 30, no queridômetro do BBB 23. Após ver a tela na sala principal, a sister saiu emburrada do recinto para comentar com Aline Wirley sobre o que recebeu dos brothers.

Enquanto a cantora fazia plantão no Big Fone, a professora de Educação Física chegou resmungando. "Amanhã vai ser só porrada", disparou a sister ao receber mala, alvo e biscoito.

"Eu acho que é o Facinho [Ricardo], Sarah e Marvvila. Eu acho. Mas eu acho que pode ser o Black [Cezar] também. Biscoito acho que pode ser a Marvvila ou a Sarah. Não sei, não sei", especulou Larissa.

Depois, a professora de educação física comentou que Bruna Griphao levou quatro alvos e Amanda três plantas. "Acho que isso é tudo estratégia. Do mesmo jeito que a gente pensou aqui, eles estão pensando lá", falou Aline Wirley.

Bruna e Larissa acreditam que sister pode ser eliminada: ''Muita chance''

Após o resultado do último paredão do BBB 23, as sisters do Quarto Deserto se sentiram mais encorajadas a fazerem novas jogadas com a volta de Bruna Griphao e Aline Wirley da berlinda. Inclusive, a atriz e Larissa falaram mais uma vez sobre indicar Domitila ao paredão.

Em conversa - que até resultou em discussão da professora de Educação Física com Amanda - as sisters do Quarto Deserto mostraram acreditar que a miss Alemanha tem grandes chances de sair do reality se for para a berlinda.

"Domitila tem chance de sair muito grande", declarou Larissa, que até viu uma indireta no discurso de Tadeu Schmidt para ela colocar a participante no paredão.

"Ela nao vai dar outro tido no pé... Vai baixar a guarda, porque viu que não tem muito pra onde correr, ela vai baixar a guarda, porque viu que cag** no pau", declarou Bruna Griphao.

Veja: