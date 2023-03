BBB 23: Aline Wirley alfineta sister: 'Tem que ir para o paredão'

Aline Wirley e Larissa criticam atitudes de sister dentro do BBB 23: 'Eu vejo coisas incoerentes'

As sisters Larissa e Aline Wirley conversaram na área externa da casa do BBB 23, da Globo, sobre a sister Domitila Barros. A professora contou que as atitudes de Domitila podem ter passado despercebidas pelo público, mas ela quer ver a rival novamente no paredão. E Aline concordou em emparedar a Miss Alemanha.

"Eu dei a oportunidade de conversar com ela antes, e eu não senti que aquela conversa ali... Ela foi começar a entender -- e ela mesma falou -- depois da conversa. Porque na primeira conversa que eu tive ali com ela, ela não tinha entendido", disse ela. E Aline completou dizendo que só viu as atitudes de Domitila após o retorno de Larissa. "A gente não ia ficar sabendo. Ninguém ia ficar sabendo", afirmou.

Assim, Aline disse: "Ela tem que ir para o Paredão. Porque a gente enxerga, a gente vê... Eu vejo coisas, pra mim, incoerentes, desde o começo do jogo, de atitudes dela". Por fim, Larissa alfinetou: "É aquela good vibes seletiva".

Marido de Aline Wirley faz homenagem para ela

O ator Igor Rickli (39) emocionou os seguidores na madrugada desta quarta-feira, 29, ao fazer uma homenagem especial para a esposa, a cantora Aline Wirley (41). O desabafo dele aconteceu nas redes sociais após ela voltar de um paredão do BBB 23, que teve a eliminação de Gabriel Santana. O artista fez questão de destacar os pontos fortes da personalidade da esposa e sua presença no reality show.

"Aline é a deusa da minha vida. Alguém que me ensina diariamente a ver o mundo com mais AMOR e me livra da culpa de não ser o que se espera que eu seja. Eu nunca vou cansar de afirmar e reafirmar o quanto minha mulher é GIGANTE, inteligente, encantadora, linda, brilhante e poderosa", disse ele.

E completou: "Aprendo com os passos dela e vejo com muita admiração como sua simples presença é capaz de iluminar um ambiente e tocar as pessoas… Eu confio na força da Aline, confio na SABEDORIA dela, vejo o crescimento dela e sou grato a ela pelo meu crescimento e por abraçar com tanta dedicação a responsabilidade de criar um menino tão amoroso e inteligente… Aline flui como um rio, ora calma, ora furiosa, mas sempre em movimento, mutável, VIVA. É uma força da natureza que me apaixona e inspira todos os dias".