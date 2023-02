BBB 23: Larissa abre o jogo sobre relacionamento com Fred: “Vou sair daqui solteira”

Em conversa com Márvvila, Larissa comentou sobre seu relacionamento com Fred no BBB 23 e revelou o que espera do casal no futuro

Nesta sexta-feira, 10, Larissa e Márvvila foram fazer as compras para a Xepa, após não serem escolhidas para o Vip de Gustavo, o novo líder do BBB 23.

Após as compras, as sisters conversaram e a cantora de pagode provocou: “A gata vai sair daqui namorando”.

Larissa, não percebendo que se tratava do relacionamento dela e Fred questionou: “Quem? Eu?”. No que Márvvila confirmou, a professora de Educação Física anunciou: “Vou sair daqui solteira, do jeito que eu entrei”.

Márvvila então insistiu: “Quem sabe um namorinho... Vocês estão apaixonadinhos, ficam escondendo o jogo”.

A professora então disse: “Ah, a gente está se gostando. É que a gente veio com a mesma cabeça. Ele falou lá que não ficaria com ninguém: ‘Não, jamais’. Eu não falei isso, falei que se acontecesse ok. Mas eu pensei assim comigo: Depois de uns dois meses, vai bater uma carência. Miga, duas semanas”.

Após concordarem que na casa mais vigiada do Brasil, “duas semanas parecem uma vida”, Márvvila recordou das primeiras falas de Fred sobre relacionamentos no jogo: “Ele falou que não ia pegar ninguém”. “Ele jurou”, comentou Larissa.

A cantora então refletiu: “A gente vem cheio de convicções, achando que a gente vai conseguir cumprir tudo. Chega aqui, a gente vê que é tudo muito mais intenso do que a gente imaginava”.

Por fim, Larissa deu um recado sobre a imagem que gostaria de passar fora da casa e como o relacionamento com Fred afeta isso: “Minha preocupação, inclusive falei para ele, é que eu não sou figura pública. Não era, agora eu sou. Eu sempre queria que as pessoas lá fora me conhecessem como a Larissa, e não ficassem me vinculando à outra pessoa. E querendo ou não, por ele ser uma figura pública, eu não quero que as pessoas fiquem me vinculando a ele. Quero que me conheçam”.

Acusou!

Fora da casa, a terceira eliminada do BBB 23, Tina acusou o novo líder Gustavo de ficar “dando mole” para outras mulheres da casa. Gustavo, conhecido como Caubói na casa, está em um relacionamento dentro da casa com a jogadora de vôlei Key Alves.

“O Caubói joga muito olharzinho, na academia, no banheiro. Ela está certa, está em um relacionamento”, afirmou Tina em um podcast.