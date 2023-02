Tina Calamba acusa Gustavo Cowboy de dar mole para outras dentro do BBB23

Eliminada Tina Calamba diz que Key Alves tem motivo para desconfiar de fazendeiro, que dá em cima de outras mulheres em BBB23

A terceira eliminada do Big Brother Brasil 23, a angola Tina Calamba revelou que o fazendeiro e líder da semana pela segunda vez seguida Gustavo Cowboy realmente passa dos limites com a jogadora de vôlei Key Alves dentro do confinamento. A ex-BBB ainda disse que a sister tem razão por sentir ciúmes, visto que o brother não esconde que dá mole para outras mulheres na casa mais vigiada do país.

Enquanto participava do Mesacast, nesta sexta-feira, 10, a modelo revelou que Gustavo não poupa olhares maliciosos para outras mulheres da casa. “O Caubói joga muito olharzinho, na academia, no banheiro. Ela está certa, está em um relacionamento”, confirmou Tina.

Gabriel Tavares, segundo eliminado do reality, também estava na conversa, e deu sua opinião sobre o assunto. “A parada que ele fez no quarto do líder não foi legal, e a Key nem imagina que ele fez isso”, disse o modelo, se referindo ao momento em que Cowboy, Black e Cristian estava assistindo Bruna e Larissa se trocando pela câmera do líder.

TINA FOI A TERCEIRA ELIMINADA DO BBB 23

Terceira eliminada do BBB 23, Tina deixou o reality com 54,12% dos votos do público em uma berlinda contra Cezar Black e Gabriel Santana. Ela foi ao paredão por causa da indicação do líder Gustavo. Ao indicá-la, ele contou que tomou a decisão por causa da afinidade, já que os dois não têm muito contato na convivência do reality show.

Em seu discurso de eliminação, Tadeu Schmidt chamou atenção para a divisão de grupos que permanece na casa e o quanto isso tem feito alguns fortes candidatos se perderem dentro do jogo.

"Não dá para vencer a guerra com o exército de uma pessoa só, mas também não pode achar que está seguro fazendo parte de um grande exército. Não seja o alvo mais fácil, seja fundamental, para ninguém querer que você saia. Você mostrou o quanto você é incrível? Quem sai hoje certamente ainda tinha muito para mostrar. O resultado do paredão talvez seja uma grande resposta para vocês, mas talvez não. Quem sai hoje é você, Tina", disse ele.