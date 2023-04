BBB 23: Key Alves rebate comentário de Larissa sobre término dela e do caubói

Key Alves não gostou de ser assunto no 'Bate-papo BBB' em que Larissa participou após ser eliminada

Após a última eliminada do BBB 23, Larissa, receber a notícia de que Key Alves e Gustavo tinham terminado e comentar o assunto no 'Bate-papo BBB', a atleta mandou a réplica em um comentário no Instagram.

A apresentadora Vivian Amorim falava sobre a má relação entre as duas sisters no programa, quando comentou que o casal formado na edição não estava mais junto aqui fora. "Deixa eu te contar uma fofoca... Gustavo e Key não estão mais juntos. Então, assim, foi um ciúme que não teve muito motivo", disse Vivian."De nada, viu Key? A gente podia ter sido amiga. Brigar por macho, por ciúme, meu amor, dá nisso", disse Larissa falando sobre as cenas em que Key sentiu ciúme dela por aproximação com o caubói.

"Mas gente, após a eliminação não tem assunto para falar com os eliminados? Tipo o porquê eles saíram? Meu término é motivo de BBB agora? Engraçado, quando eu saí, me mostravam tudo que eu fiz de errado né e quando sai outros participantes que até agrediram pessoas aí dentro não falam? Curioso! A minha vida aqui fora deve ter mais audiência, né!", comentou a atleta na rede social, incomodada.

Larissa falou sobre briga das duas na repescagem

Durante a edição, Key ofendeu Larissa diversas vezes para outros participantes por achar que a professora de Educação Física estava dando em cima do Gustavo. Vale lembrar que Larissa mantinha um relacionamento com Fred Bruno no confinamento.

"Eu nem lembrava o que tinha falado [na briga com Key]! Acho que se a gente estivesse na vida normal, e não nesse reencontro, eu simplesmente ia seguir a minha vida", falou sobre a discussão que teve ao encontrá-la na repescagem.

"Desde o início, eu e a Key nunca tivemos uma conexão. O santo não bateu. Na vida, eu iria ignorar ela", explicou a sister.