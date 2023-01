BBB 23: Key Alves diz que 'vai um por um' e revela alvo no próximo paredão: ''Tenho palavra''

Em papo com brothers sobre votação, Key Alves promete eliminar 'um por um' caso vença Prova do Líder e deixa claro opção de voto

Durante a festa no BBB 23, na madrugada desta quinta-feira, 26, os brothers conversaram sobre os próximos passos no jogo e suas opções de voto caso vençam a Prova do Líder.

No Quarto Fundo do Mar do BBB 23, Key Alves (23), Cristian (32) e Gustavo (27) falaram sobre seus alvos para o próximo paredão do programa. A jogadora de vôlei ameaçou mandar "um por um" para a berlinda e deixou claro em quem vai votar.

“Deixa vir a galera em mim, porque eles sabem que, se eu pegar o Líder, vai um por um. Agora, ficar ali de papinho na festa com esse povo, não vou mesmo. Não estou louca. Por que ele [Gabriel] não veio falar comigo? Porque ele sabe que eu voto nele. Eu tenho palavra e eu vou votar nele”, disse a sister.

“Eu falei pra ele, eu não te boto como primeira opção do Líder, se eu ganhar. Mas você vai de Contragolpe”, respondeu Cristian.

Key, então, questionou quem Cristian colocaria no paredão, e ele diz que votaria em Fred (33). A sister opinou que o jornalista é forte no jogo e não sairia em um paredão. O brother avaliou: “Ele está jogando sujo. É o Fred que está fazendo a cabeça da galera”.

A festa das líderes Bruna Griphão (23) e Larissa (24) agitou a casa do BBB 23 na noite de quarta-feira, 25! Após se desentenderem por conta de uma brincadeira, Amanda (31) e Cara de Sapato (32) selaram as pazes.

Durante a festa, a médica chamou o lutador para tirar uma foto. Ela deu um beijo no pescoço do brother e se declarou: "Gosto muito de você, cara!" Cara de Sapato, então, respondeu: "Eu também, muito. O que eu falei é muito verdade."

